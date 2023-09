Concerto evento “Melica” della Scuola Civica di Musica

Riceviamo e pubblichiamo

Sabato 9 settembre alle ore 18 e 30 in Largo Appello nel Quartiere Civitanova di Lanciano presso la Scuola Civica di Musica (nei pressi dell’ingresso delle Torri Montanare) si terrà, in occasione del centenario della fondazione della SIMC (1923-2023) un concerto evento, “MELICA”, idea e progetto a cura di Massimo Pamio e Paolo Rosato. L’idea, originale e mai realizzata, ha dato vita aun evento di interesse, portata e valore, finalizzato a promuovere compositori e musicisti e poeti abruzzesi conosciuti e apprezzati nel loro ambito a livello nazionale.

Si esibiranno l’ensemble classico e quintetto jazz del Conservatorio "Luisa D'Annunzio" di Pescara e della Scuola Civica "Fedele Fenaroli" di Lanciano, con: Lorenza Summonte al flauto, Stefano Bellante al clarinetto, Adriano Masciarelli al corno,Samuele Di Francesco al fagotto, Elena Riolo al pianoforte, Federico Di Luciano al violino,Silvia De Luca alla viola, Gianmarco Di Carlo al violoncello, Emanuela Di Benedetto al soprano jazz,Attilio Perfetti al sax tenore, Giulio Gentile al pianoforte jazz, Maurizio Rolli al contrabbasso,Luca Di Muzio alla batteria. Voci recitanti: Rossella Mattioli e Gianluca Faragalli. Direttore: Stefano Cutilli. Con la partecipazione di Alfonso Patriarca, Direttore del Conservatorio "Luisa D'Annunzio' di Pescara, e di Roberto De Grandis, Presidente Istituzione Civica di Musica "Fedele Fenaroli" di Lanciano.

Il programma prevede: una poesia di Gabriele d’Annunzio, Firmino Sifonia, “Piccola musica per pianoforte” (1963), Dante Marianacci, Tonia Giansante “Morire sotto le nuvole”, Paolo Rosato “Pourquoi la mort”, da “Cinqquestions à la mèr(e)”, Tino Di Cicco, “Mi mancherà il violoncello”, Davide Remigio,“Ricercare” (2015)per violoncello solo, Anna Maria Giancarli, “Inquieto rituale”, Roberta Vacca,“Inquieto rituale” (2023) per flauto, clarinetto e pianoforte, Marcello Marciani, “Dentr’al'acque”,Pina Allegrini, “Per amica silentialunae”, Andrea Manzoli, Après… (2023)per trio d’archi, Ottaviano Giannangeli, “Un gettone di esistenza”, Fulvio Delli Pizzi, “Semenza” (2023) per trio d’archi, Grazia Di Lisio, “Petali di croco”, Daniele Cavicchia, “La fermata”, Mariella Di Giovannantonio, “Cento sogni” (2023), per clarinetto, violino, violoncello e pianoforte, Massimo Pamio, “Passo doppio”, Stefano Taglietti, “Passo doppio” (2023), Rolando D’Alonzo,“L’incontro”,

Marco Ciccone,“Dalle distanze antiche” (2023), Remo Rapino,“Di nuvola in nuvola”, Renato Minore,“Vento e filo d’amore”, Andreina Costantini,“Alter ego” (2023), Giuseppe Rosato, “N’an’òme mésse machenabbandère”, Paolo Rosato,“Ricercare quarto op. 212 (2023)sopra l’op. 21 e l’op. 112.