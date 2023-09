Ai nastri di partenza i Campionati di calcio di Prima e Seconda Categoria

Ai nastri di partenza la nuova stagione calcistica delle società di Prima e Seconda Categoria.

A Città Sant’Angelo il Comitato regionale LND Abruzzo ha ricevuto i presidenti per inaugurare i tornei 2023/2024, con il via alla riforma dei campionati regionali, attraversi la riduzione delle squadre di Promozione (si tornerà a due gironi da 18 squadre) che riporterà i gironi di Prima da 14 a 16 squadre, e quelli di Seconda da 15 a 16 squadre, nel 2024/2025.

Sarà la 65^ edizione del campionato di Prima Categoria (nato nel 1959), la 33^ dall’inizio dell’era moderna, ovvero dal 1990 in poi, anno della riforma dei campionati dilettantistici.

Il presidente del Comitato regionale, Concezio Memmo, ha salutato i presidenti presenti: “Prosegue il nostro progetto avviato l’anno scorso, questo momento conviviale che rappresenta il momento più importante della stagione, in cui ognuno si presenta con il proprio progetto e la voglia di metterlo in campo. Per portare avanti la propria città, il proprio paese, i propri colori e la propria identità. Per noi tutti valori importanti. A tavola, tutti insieme, si è amici e non avversari. Il presidente è il motore che aggrega le persone per guidare e indirizzare le società. Ce ne sono tanti che da cinquant’anni portano avanti i colori sociali della loro squadra. E’ bello rivederli, ritrovarci tutti insieme, nel rispetto reciproco, fondamentale nel nostro mondo”.

Parlando del futuro e dei progetti innovativi che stanno per partire, Memmo ha sottolineato alcuni aspetti: “Il nostro lavoro deve puntare alla formazione, conoscere per poter dare risposte alle nuove opportunità, più che sfide, che si stanno aprendo per le nostre società. Una delle novità assolute è il bilancio sociale, prodotto per raccontare a tutti in modo trasparente quello che è stato fatto nell’ultima stagione sportiva e per tracciare le linee politiche di ciò che andremo a fare mano a mano che andrà avanti il nostro programma. Siamo aperti al confronto e alle critiche costruttive. Ancora, tra le novità, l’implementazione della web app, uno strumento con cui avere un quadro di tutte le partite o magari inviare una mail per chiedere il rinvio di una gara, o richiedere altri servizi che diventeranno più snelli e veloci”.

Le società abruzzesi potranno aprire una nuova frontiera comunicativa con i loro tesserati grazie al progetto Soccer Mind: “Apriremo un canale Tik Tok per parlare il linguaggio dei nostri giovani, è l’unico modo per comunicare con loro ed evitare l’abbandono dall’attività sportiva. Formeremo i dirigenti e i tecnici per educare i ragazzi al corretto utilizzo dei social”.

Altra novità è l’avvio del campionato di Calcio a Otto: “A ottobre partirà il campionato di Calcio a Otto della LND Abruzzo. Potrà essere utile per tante realtà come allenamento, ma anche per permettere ai centri minori di allestire delle squadre e aggregare così i ragazzi. Ringrazio il vice presidente Sandro Di Berardino, che ha la delega, e che con il suo staff sta lavorando per lanciare questa nuova attività”.

E infine il campionato misto, che “metterà insieme i ragazzi diversamente abili e quelli normodotati, che sarà prezioso per tutti i nostri giovani per apprendere concretamente i concetti d’integrazione e comprensione dell’altro”, ha concluso il presidente Memmo, sottolineando anche l’importanza di Beach Soccer, Calcio a Cinque e degli eSport.

Al termine del suo intervento, Memmo ha premiato le società vincitrici della Coppa Disciplina nella stagione 2022/2023: l’Ortygia per la Prima categoria e Vianova Sambuceto e Cellino per la Seconda (ex aequo).

I campionati di Prima e Seconda Categoria scatteranno domenica 17 settembre, con fischio d’inizio delle partite alle 15.30.