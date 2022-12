Il Trail di Monte Pallano: di corsa col naso allâ€™insÃ¹ domenica 4 dicembre

Ghiotto appuntamento di fine stagione 2022 per gli appassionanti e i praticanti del trial podistico off road su iniziativa dell’Associazione Monte Pallano e dell’Asd Vini Fantini: domenica 4 dicembre si alza il sipario sulla prima edizione del Trail di Monte Pallano, rientrante nel Corrilabruzzo Uisp e con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Tornareccio, in collaborazione con l’omonima Pro Loco.

Il massiccio di Monte Pallano è situato sulla riva destra del fiume Sangro, a circa 25 chilometri dal mare, ed è facilmente raggiungibile sia da Bomba che da Tornareccio. L’area è ricca di fascino, sia per le bellezze naturali che per i tesori archeologici e storico-culturali presenti. Sicuramente la sua posizione strategica e la presenza di sorgenti d’acqua hanno favorito l’insediamento dell’uomo nella zona già nel periodo paleolitico. Infatti, sul monte sono state rinvenute tracce della presenza umana dal paleolitico al neolitico, al periodo ellenistico-romano e tardo medioevo. La peculiarità principale di Monte Pallano è l’affascinante percorso archeologico. Attualmente sulla dorsale orientale per oltre 160 metri, con una altezza di m.5, intervallata da due strette porte, si snoda una possente muraglia, in opera poligonale, costruita con blocchi informi, di dimensioni molto varie, sovrapposti a secco. Si tratta di una piccola parte delle imponenti Mura Megalitiche, che un tempo cingevano tutto il perimetro del crinale del monte, ascrivibili al IV-V secolo a. C., con funzione difensiva e militare. Oltre alle Mura si può osservare la presenza di un insediamento, forse l’antica Pallanum.

Il trail prevede una gara competitiva di 11 chilometri con partenza e arrivo nei pressi del punto ristoro del campo sportivo (luogo dove sono in programma anche le batterie giovanili dai 0 ai 15 anni) dove si incontrano alla vista degli atleti una bella distesa di ciclamini e i caratteristici tholos. Il tracciato ha 15% di asfalto e interessa i faggeti del Parco di Monte Pallano, le mura paladine con scollinamento a quota 930 metri di altezza. Per i meno allenati è prevista una non competitiva di 3,5 chilometri.

La quota di iscrizione è di 7 euro per la competitiva e la non competitiva, partecipazione gratuita per i bambini e i ragazzi. Le adesioni si ricevono entro e non oltre le 14:00 di sabato 3 dicembre sul web collegandosi al sito www.timingrun.it o mandando una mail all’indirizzo [email protected] .

Il Trail di Monte Pallano ha tutti i presupposti per garantire una perfetta riuscita, a testimoniare il crescente interesse per questa disciplina off road del podismo.

Video promo di presentazione a cura di Passione Corsa Mario Bomba al link https://www.youtube.com/watch?v=9v2rLEz8Iv4 con una breve illustrazione del percorso a cura di Pasquale Iannone, referente del comitato organizzatore in loco.