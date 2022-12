A Tornareccio c'è l'"ApenDay" da Luca Finocchio

Dopo due anni di pausa e, a grande richiesta, sabato 3 e domenica 4 dicembre, dalle 10 alle 19, torna l'ApenDay presso Apicoltura Luca Finocchio a Tornareccio. “Porte aperte” alla scoperta del “fantastico mondo delle api e del miele”, dicono i responsabili dell'azienda.

Sarà possibile assistere al processo di smielatura e ci sarà spazio per deliziose degustazioni di miele sia tecniche sensoriali, sia in accostamento ad altri cibi.

il 4 dicembre cooking show a cura di Lady Chef Abruzzo, con la partecipazione di alcuni ragazzi dell’Istituto professionale per l’Enogastronomia e per l’ospitalità alberghiera "Filippo De Cecco" di Pescara con animazioni per i più piccoli, truccabimbi, palloncini e laboratori didattici a cura di Debora Martelli.