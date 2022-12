Nuova strada Lanciano-Val di Sangro di "importanza strategica" per Provincia e Regione

La nuova strada di circa 9 chilometri per collegare più velocemente e in maggiore sicurezza il tratto Lanciano-Val di Sangro, tra il comprensorio frentano e la grande zona industriale del territorio, è stata al centro dell’incontro che si è svolto negli uffici della Regione Abruzzo.

Un primo tavolo istituzionale in cui è stata ribadita l’importanza strategica dell’opera per la Provincia di Chieti e la Regione Abruzzo.

“Come Provincia - spiega il presidente Francesco Menna - abbiamo fortemente voluto nella nostra programmazione questo intervento, perché rappresenta la soluzione definitiva alle problematiche riscontrate attualmente nel traffico merci e persone da/per la Val di Sangro verso le aree interne e la costa”.

Come ha rimarcato il vice presidente Arturo Scopino, intervenuto all’incontro, “la progettazione definitiva-esecutiva che avvieremo entro l’anno grazie ai fondi ottenuti dal dipartimento del Ministero dell’Interno per 3,2 milioni di euro, dovrà garantire per la nuova infrastruttura principi di sostenibilità quali la riduzione dell’impatto su ecosistema e ottimizzazione del tracciato per salvaguardare il territorio e ridurre consumo di energia, l’adattamento a future variazioni di utilizzo, come aumento volume del traffico o incremento di piste ciclabili e vie pedonali e materiali innovativi a basso impatto ambientale”.

"La Provincia di Chieti guarda al futuro con coraggio e ambizione. Ringraziamo la Regione Abruzzo per questo primo incontro istituzionale", conclude Menna.