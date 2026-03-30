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Termini e Condizioni

Meteo, alle porte un nuovo peggioramento

redazione
Segnalazioni
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Dopo una breve pausa un nuovo fronte freddo, alimentato da correnti di estrazione artica, darÃ  il via ad un peggioramento delle condizioni meteo.

Il maltempo - secondo le previsioni di 3bmeteo - si concentrerÃ  prevalentemente sulle regioni centrali adriatiche ed al Sud. DurerÃ  fino a giovedÃ¬ con strascichi venerdÃ¬ e con accumuli complessivi significativi sull'Abruzzo, la Basilicata e la Sicilia e sulla Calabria ionica, la zona piÃ¹ esposta a causa del vortice che si approfondirÃ  sullo Ionio.

Attesi venti forti e una nuova diminuzione delle temperature che ci riporterÃ  sotto media con nevicate attese sui monti abruzzesi, anche a quote intorno agli 800-1.000 metri, e piogge intense

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