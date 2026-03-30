Il Circuito Junior Next Gen di tennis fa tappa a Lanciano

Il grande tennis giovanile torna protagonista a Lanciano con il Circuito Junior Next Gen, manifestazione organizzata dalla Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) e riservata ai migliori giovani tennisti dai 9 ai 14 anni.

La tappa, organizzata dal Circolo Tennis Lanciano, si svolgerà dal 1° al 12 aprile e vedrà la partecipazione di circa 250 atleti provenienti da Abruzzo, Molise, Marche, Puglia e Basilicata, pronti a competere per conquistare punti utili all’accesso al Master Nazionale, in programma a novembre a Torino in concomitanza con le ATP Finals. È prevista anche la prova di doppio, che arricchirà ulteriormente il programma sportivo.

Il Circolo Tennis Lanciano è stato scelto dalla FITP sia per il riconoscimento di “Top School”, che lo colloca tra le migliori scuole tennis d’Italia, sia per la qualità della struttura, dotata di 5 campi e di tutti i servizi accessori necessari ad ospitare un evento di questa portata.

La manifestazione rappresenta ormai un appuntamento tradizionale del periodo pasquale per il Circolo, approfittando delle vacanze, i giovani atleti vengono spesso accompagnati da tecnici e famiglie, contribuendo a creare un clima di sport e partecipazione. Si stimano circa 600 presenze complessive, con arrivi e soggiorni a Lanciano e nei comuni limitrofi, generando una ricaduta economica significativa sul territorio.

La manifestazione è stata illustrata nel corso della conferenza stampa del 28 marzo, con la presentazione di calendario, categorie, formula di gara e dei principali dati organizzativi.