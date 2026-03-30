Successo doppio per la BozzyBroâ€™ Dance & Fit Academy

Straordinario successo per la BozzyBroâ€™ Dance & Fit Academy, protagonista assoluta al Campionato nazionale Royal Caribe Dance Cup, svoltosi presso il Palasport di Guidonia Montecelio.

A conquistare il gradino piÃ¹ alto del podio Ã¨ stato il gruppo Urban Flow, capitanato dalla maestra Pamela Pavia, che ha incantato il pubblico e la giuria con una performance intensa, precisa e ricca di personalitÃ , distinguendosi per energia, tecnica e originalitÃ .

Ma il trionfo Ã¨ stato doppio: la stessa Pamela Pavia ha ottenuto anche il primo posto nella Bachata Show Dance Classe AS, confermandosi tra le eccellenze del panorama nazionale.

Un risultato di grande prestigio che evidenzia il livello sempre piÃ¹ alto raggiunto dalla BozzyBroâ€™ Dance & Fit Academy, guidata dai fratelli Bozzelli, oggi punto di riferimento in forte crescita nel mondo della danza.

Due vittorie che premiano impegno, passione e dedizione, portando ancora una volta il nome dellâ€™accademia sul gradino piÃ¹ alto del podio.