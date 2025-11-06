Comitato ristretto sindaci Asl, Ferrara confermato presidente

Nella mattina di ieri si Ã¨ tenuta la prima riunione del nuovo Comitato ristretto dei sindaci della ASL Lancianoâ€“Vastoâ€“Chieti, durante la quale il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, Ã¨ stato confermato alla presidenza dell'organismo consultivo che rappresenta le istanze dei Comuni nella programmazione sanitaria territoriale e composto dai comuni di Chieti, Atessa, Ortona e Castiglione Messer Marino. Una conferma che arriva in un momento particolarmente delicato per la sanitÃ abruzzese, segnato dal peso del deficit regionale e dalle difficoltÃ operative che interessano ospedali e servizi territoriali.

"Ringrazio i colleghi sindaci per la fiducia rinnovata â€“ dichiara il sindaco Diego Ferrara â€“. ContinuerÃ² a portare avanti, con lo stesso impegno, la battaglia per la sanitÃ pubblica del territorio, in difesa del diritto alla cura e dell'accesso ai servizi, specie nelle aree interne che piÃ¹ di altre stanno pagando il prezzo della crisi del sistema sanitario. Il nostro obiettivo Ã¨ chiaro: lavorare insieme per una sanitÃ piÃ¹ vicina ai cittadini, piÃ¹ efficiente e piÃ¹ giusta, capace di dare risposte concrete a chi oggi, anche solo per una visita o una terapia, vive disagi inaccettabili. La salute Ã¨ un diritto, non un privilegio: Ã¨ su questo che concentreremo ogni sforzo del Comitato".