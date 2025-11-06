Cin cin al PalaBCC di Vasto e terza vittoria di fila: Tenaglia Abruzzo Altino Volley a gonfie vele

La Tenaglia Abruzzo Altino Volley conquista la terza vittoria consecutiva, la prima di fronte al pubblico amico al PalaBCC di Vasto.

Superato l’ostacolo Clai Volley Imola con il punteggio di 3-0, in tre parziali giocati con grinta e autorità, con i punteggi di 25-21, 25-20 e 25-18.

La squadra di coach Matteo Ingratta è quarta in classifica, a quota 12 punti, alle spalle delle due squadre al comando, Valsabbina Millenium Brescia e Talmasson a 15 e dell’Altafratte Padova a 14.

La top scorer dell’incontro è Adji Ndoye, autrice di 16 punti (62%), ispirata anche l’opposta Viktoryia Siakretava con 15 punti (46%). Anita Bagnoli (3 punti) ispira anche i 17 punti di coppia delle centrali Dalila Marchesini e Giulia Polesello, oltre ai 6 di Murmann. Citazione di merito per Melissa Tesi, MVP dell’incontro, lucida e puntuale nei fondamentali di seconda linea, riferimento e garanzia per le compagne. Per le ospiti, l’opposto Polina Malik chiude con 13 punti, le fa eco Puck Hoogers con 12 e Gaia Novello con 7. Altino vince il duello a muro (5-1) e in attacco (50%-37%); sostanziale equilibrio in ricezione (64%-69%) e in battuta (-6, -5). La Tenaglia nel weekend riaprirà le porte del PalaBCC per la sfida contro Altamura; Imola ospiterà Modena al PalaRuggi.

Hoogers inaugura l’incontro con un pallonetto, la stessa olandese vanifica poi col servizio. Il primo tempo di Polesello vale il 3-2, Marchesini imita la compagna firmando allo stesso modo il 6-5. Le squadre si scambiano alcuni errori dai nove metri, poi Hoogers fissa la parità sull’8-8. Murmann si mette in luce da posto 4 e poi in battuta, 12-11. Tre punti consecutivi di Ndoye portano al 16-13 del timeout Bendandi. Massimo vantaggio per le chietine sul 17-13 con l’attacco di Siakretava. Tesi perfetta in ricezione serve Bagnoli che illumina Marchesini, la due è vincente per il 19-16. Bagnoli vince il duello a muro con Busolini e concretizza il 21-16. Murmann e Bulovic sbagliano al servizio, 23-19. Ndoye con potenza regala cinque palle set alle compagne. Malik (6 punti personali) passa nel muro abruzzese, coach Ingratta richiama le sue sul 24-21. Adji Ndoye, autrice di 6 punti nel set col 100% in attacco, chiude il periodo con la diagonale del 25-21.

Altino riparte con due muri firmati Marchesini e Murmann. Busolini e Bulovic portano avanti Imola sul 2-4. Siakretava risponde all’ace di Malik, Murmann accorcia ulteriormente col muro del 4-5. Polesello mette il naso avanti con la sette del 6-5. Hoogers replica al tocco di seconda di Bagnoli, Ndoye supera il muro imolese ed è 10-7. Hoogers al servizio mette in difficoltà la Tenaglia e Imola pareggia. Siakretava ridà linfa alla propria metà campo con la diagonale del 14-13. Sull’errore in attacco di Busolini (15-13), coach Bendandi mette le mani a T. Ndoye scalda il muro ospite dopo il vincente di Hoogers, 17-15. La campionessa del mondo under 21 insiste con profitto da posto 4, grazie anche alla puntualità di Tesi in copertura, 20-16. Siakretava è efficace a muro, Tenaglia tocca quota 22 e coach Bendandi esaurisce i timeout. Malik esagera in parallela, rimedia Salvatori per il 23-18. L’invasione di Novello fissa il 24-19, l’errore al servizio di Schena determina il 25-20 del 2-0 Altino.

In avvio di terzo set, Altino riprende la marcia con Murmann, Polesello e Siakretava per il 5-3. La solita Ndoye, con un mani fuori prima e con un rigore poi, sigla il 7-6. Novello trova una difesa punto, Romano alza il muro e Imola mette il naso avanti sul 9-10. L’attacco di Siakretava e l’ace di Marchesini fanno rialzare la testa alle rossoblu sul 13-11. Polesello e Siakretava alzano i giri del motore sul 16-12, obbligando coach Bendandi a richiamare le sue. Siakretava firma il mani out del 20-14 e la parallela del 21-15 che sanno di sentenza. Ndoye e Siakretava apparecchiano il finale di periodo sul 23-17. Dalila Marchesini abbassa il sipario sull’incontro con due punti consecutivi, che sigillano la vittoria sul 25-18 per il 3-0 finale.

LE VOCI DEL POST PARTITA

Adji Ndoye, schiacciatrice Tenaglia Abruzzo Altino Volley. “Siamo molto soddisfatte, nonostante dall’altra parte della rete ci fosse una squadra solida, che sta lavorando bene, ci siamo concentrate su ciò che abbiamo studiato. È stato difficile anche perché il turno infrasettimanale è sempre un po’ particolare, tra acciacchi e stanchezza, però siamo molto felici per il risultato. Siamo state brave anche a restare aggrappate alle avversarie e vicine nel punteggio, nei momenti decisivi abbiamo concretizzato. Speriamo ora di mantenere questa costanza e di fare una bella partita domenica contro Altamura, una squadra in grado di darci del filo da torcere”.

Simone Bendandi, coach Clai Imola Volley. “Nei primi due set siamo stati in grado di battagliare, poi nel finale Altino ha preso il largo con 4-5 punti di vantaggio, lavorando bene in difesa e con coraggio in situazioni di contrattacco. Nel terzo invece la sconfitta è stata più netta. Un 3-0 pesante per come è arrivato, è la prima volta che ci capita di perdere in modo così netto, senza aver modo di reagire. Abbiamo trovato un avversario in condizione, sia fisica sia mentale, che sta disputando un bel campionato, raccogliendo vittorie, sapevamo che sarebbe stata molto dura. A noi oggi sono mancati tutti i punti di forza, a partire dall’ordine e la pericolosità che di solito abbiamo a muro. Anche nei tocchi positivi, siamo state disordinate, avevamo fretta di trovare magari un punto diretto a muro. È stata una partita nervosa da parte nostra, venivamo da tre gare contro squadre molto forti, per cui potevamo giocare con meno pressione e le ragazze hanno dimostrato ciò che sono in grado di fare. Questa sera partivamo con un divario più sottile tra le squadre e abbiamo percepito maggiore pressione. Onore ad Altino, noi dovremo fare un piccolo esame, riflettendo su come siamo entrati in campo mentalmente. Oggi non ci sono venute le cose che ci hanno caratterizzato fino ad ora”.

TABELLINO

Tenaglia Abruzzo Altino Volley-Clai Imola Volley 3-0 (25-21, 25-20, 25-18)

Altino: Sassolini, Marchesini 9, Siakretava 15, Murmann 6, Polesello 8, Bagnoli 3, Tesi (L), Ndoye 16, Farelli; NE: Monaco, Passaro, Trampus, Guzin, Fini (L). All. M. Ingratta – M. Soffici.

Imola: Cavalli 1, Hoogers 12, Salvatori 1, Malik 13, Bulovic 3, Busolini 3, Gambini (L), Schena, Novello 7, Vecchi, Romano 2, Osana; NE: Foresi (L). All. S. Bendandi – D. Speek.

Direttori di gara: Claudia Lanza, Enrico Autuori.

MVP: Melissa Tesi (Tenaglia Abruzzo Altino Volley)

Statistiche – Attacco punti (%): Altino 49 (50%) – Imola 38 (37%). Ricezione positiva (perfetta): Altino 64% (37%) – Imola 69% (16%). Battuta errori (punti): Altino 9 (3) – Imola 8 (3). Muri punto: Altino 5 – Imola 1

Foto di Matteo Lannutti per Lega Volley Femminile

Qui in basso il video della partita giocata a Vasto con la telecronaca di Michele Cappa