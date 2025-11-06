Procreazione assistita, 120 gravidanze in un anno a Ortona

Sono 120 le gravidanze ottenute lo scorso anno dal Centro di procreazione medicalmente assistita (Pma) dell’Ospedale “Gaetano Bernabeo” di Ortona.

Un risultato raggiunto grazie a 423 trasferimenti embrionali dopo fecondazione in vitro e 153 inseminazioni intrauterine semplici.

Questi numeri, che confermano un’attività in crescita del centro, si affiancano all’esito positivo della rigorosa ispezione periodica del Centro nazionale trapianti (Cnt), svoltasi nei giorni scorsi. Il team di ispettori ha espresso grande apprezzamento per la struttura della Asl Lanciano Vasto Chieti, confermandola come un polo di eccellenza per il Centro-Sud Italia.

L’ispezione del Cnt è una procedura obbligatoria prevista da una direttiva europea del 2004, necessaria per accreditare le strutture che processano e conservano tessuti e gameti umani. Il centro di Ortona, attivo dal 1997, è un riferimento consolidato. Da un anno la struttura è sotto la responsabilità di Ilde Verna, che coordina un’équipe composta dalla ginecologa Emiliana Leonzio e dalle biologhe Giuseppina Porcelli e Melissa Alfonsi.

Dal 2016 l’offerta si è arricchita anche con l’attività di preservazione della fertilità attraverso la crioconservazione ovocitaria, che consiste nel congelamento delle cellule uovo per un utilizzo futuro, un servizio fondamentale offerto alle donne affette da patologie neoplastiche.

Un ulteriore impulso alle prestazioni del centro è atteso grazie ai nuovi livelli essenziali di assistenza, entrati in vigore il 1° gennaio scorso, che garantiscono i trattamenti di fecondazione assistita attraverso il Sistema sanitario nazionale (Ssn).

Al termine della visita, gli ispettori del Cnt hanno richiesto alcuni interventi di adeguamento strutturale. La Direzione generale della Asl Lanciano Vasto Chieti ha già preso in carico le indicazioni, confermando l’impegno ad avviare un progetto di ampliamento dei locali nell’ospedale di Ortona dedicati alle attività del centro Pma.

«La caratterizzazione in rosa dell’ospedale di Ortona - sottolinea il direttore generale della Asl, Mauro Palmieri - comporta una particolare attenzione alle discipline coinvolte in questo percorso. Pertanto questa Direzione è pronta a dare seguito alle richieste della Pma al fine di migliorare ancora, con interventi strutturali, il livello di qualità dei servizi fin qui offerto».



