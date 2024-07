Nella Casa del “Made in Italy” le eccellenze dell’Abruzzo

“Sono convinta che la Casa del Made in Italy sia non solo uno strumento per rendere operativa la legge voluta dal ministro Adolfo Urso ma soprattutto una opportunità a disposizione per valorizzare le eccellenze del nostro Paese insieme alle radici e al patrimonio culturale che il made in Italy porta con sé”. Lo ha detto l’assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione della Casa del Made in Italy all’Aquila.

Tutto questo funzionerà da grande volano per l’economia nazionale e ancor di più per quella abruzzese, impegnata sul tema dell’innovazione e della ricerca. “E potrà farlo ancora meglio in questa grande casa comune – ha aggiunto l’assessore – che promuove le produzioni di eccellenza quali fattori da preservare e tramandare non solo a fini identitari, ma anche per la crescita dell'economia nazionale nell'ambito e in coerenza con le regole del mercato interno dell'Unione europea, per far rete con le associazioni per un dinamismo che è ben rappresentato dai numeri economici della nostra regione in termini di Pil e di occupazione, in particolare di quella femminile”. Nel corso del suo intervento, l’assessore alle Attività produttive ha evidenziato il valore dei prodotti abruzzesi “parte integrante del brand del Made in Italy”, nella consapevolezza di portare “nel sistema Italia le eccellenze della nostra regione che è pronta a fare la sua parte”.