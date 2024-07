Claudia Ruscitti vince il concorso Città di Tollo con una poesia dedicata al Montepulciano

La poetessa abruzzese Claudia Ruscitti, nata a Pescara e oggi residente a Montesilvano, dove insegna in un istituto scolastico, ha vinto la XII edizione, sezione A, del concorso di poesia Città di Tollo con un componimento dedicato al Montepulciano d'Abruzzo. La cerimonia di premiazione dell'artista si svolgerà il prossimo 7 luglio nel teatro all'aperto "Giovanni Falcone" di Tollo.

L'ennesimo importante risultato per questa talentuosa donna, che ha ottenuto finora vari riconoscimenti in campo letterario in tutta Italia. Tra i tanti, citiamo il premio letterario Hombres, il concorso “Poesie al balcone”, il Trofeo Manuel Foderà e il premio “La luna e il drago”. Siamo sicuri che il trionfo a Tollo sarà per lei l'ultimo solo in ordine di tempo.