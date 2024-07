“Lucciole di libri”, arriva il primo Silent Reading Party

Avrà inizio il prossimo giovedì 4 luglio, alle ore 21.00, il primo appuntamento con “Lucciole di libri”, il silent reading party, organizzato per la prima volta a Lanciano dall’Associazione Omnis Terra e dalla Parrocchia Spirito Santo, con il patrocinio del Comune di Lanciano che ha voluto inserire l’evento all’interno del cartellone estivo “Lanciano Estate”.

Letteralmente silent reading party significa festa di lettura silenziosa e proprio questo sarà quello che si svolgerà tutti i giovedì del mese di luglio (4-11-18-25) dalle ore 21.00 presso il Parco Santa Rita ubicato nel popoloso e omonimo quartiere. Gli amanti della lettura, muniti di una piccola torcia e di un plaid, potranno trascorrere un paio d’ore in compagnia di un buon libro da leggere, a cellulari spenti, per poi dialogare e socializzare insieme agli altri, sotto il cielo stellato dell’estate lancianese.

“E’ un modo semplice per stare insieme e condividere idee e pensieri non solo sui libri letti, ma sui vari aspetti che i libri stessi ispirano nella nostra quotidianità – commentano gli organizzatori dell’evento, Don Nicola Giampietro, Parroco della Parrocchia Spirito Santo e Lidia Favia, Presidente dell’Associazione Omnis Terra - è un modo per staccare la spina, per rallentare il passo, per riscoprire la bellezza dello stare insieme attraverso la lettura, lasciandosi alle spalle la frenesia dell’essere sempre connessi con il mondo esterno e mai con noi stessi e chi ci sta accanto e non è un caso che abbiamo voluto organizzare questi incontri proprio nel nostro quartiere Santa Rita, dove forte è il bisogno di socializzazione”.

Gli incontri si svolgeranno nel Parco Pubblico Santa Rita, nel quartiere Santa Rita, dove da tempo la Parrocchia Spirito Santo e l’Associazione Omnis Terra stanno svolgendo iniziative finalizzate a creare momenti di condivisione.

Due dei 4 appuntamenti saranno arricchiti dalla presenza di due importanti scrittori, con i quali sarà possibile condividere i contenuti dei loro rispettivi libri. Si tratta di Angelika Gros, con il suo libro di poesie “L’idolatrice della poesia”, che sarà presentato giovedì 11 luglio e il cui titolo già evoca al profondo e sacro potere della poesia. Il 25 luglio sarà invece la volta di Andrea Stucchi ed Antonella Frixa, con il loro “L’Elicottero di latta”, della Editrice Carabba, un racconto di vita e di speranza, attraverso il quale il lettore può ritrovare il vero senso del nostro peregrinare su questa terra.

“Nato per la prima volta negli Stati Uniti, il Silent Book Party si è diffuso nel corso degli ultimi tempi in molte città italiane ed ora arriva anche a Lanciano e questo non può che rendermi felice, anche perché in continuità con tutte le azioni di valorizzazione di lettura e cultura che, a partire dal 2022, abbiamo messo in campo – dichiara il Vice Sindaco, nonché Assessore alla Cultura, Danilo Ranieri – Mi rende ancora più felice il fatto che una così importante iniziativa si svolga all’interno del Quartiere Santa Rita, un quartiere densamente popolato dove iniziative del genere risultano fondamentali per favorire il senso di comunità e socializzazione e di questo non posso che farne un plauso alla Parrocchia Spirito Santo ed all’Associazione Omnis Terra”.

L’evento si svolgerà anche in collaborazione con il book club della libreria Barbati di Lanciano.