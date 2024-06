Torto: "Cordoglio per la scomparsa di Fabio Cocco"

"Mi unisco al cordoglio dei familiari, degli amici e dei tanti lavoratori che oggi piangono la scomparsa di Fabio Cocco, tra i fondatori dell'Usb Abruzzo e Molise. Chi lo ha conosciuto lo racconta come un uomo di grande valore che negli anni ha combattuto sul territorio molto battaglie per la dignità e i diritti di tutti, come quella per la Stellantis di Atessa. Fabio ha sempre creduto nel valore dei diritti e si è battuto per affermarli a vantaggio di tutti e questo non sarà dimenticato".

È quanto scrive in una nota la deputata abruzzese del Movimento 5 Stelle, Daniela Torto.