Sette sindaci già certi dell’elezione

Lo spoglio per le elezioni comunali di ieri e sabato sono iniziati da pochissimo, cresce l’attesa per il verdetto delle urne in quarantatre comuni della provincia di Chieti. In sette, invece, l’attesa è già conclusa e i sindaci sono già certi dell’investitura.

Le prime due certezze sono già arrivate ieri notte alla chiusura dei seggi. A Palmoli e Gessopalena era presente una sola lista e quindi l’unica incertezza era il raggiungimento del quorum, superato in entrambi. Mario Zulli a Gessopalena e Giuseppe Masciulli a Palmoli, comune che ha già guidato per 24 anni, sono i primi cittadini decretati dalle urne.

Operazioni di spoglio già completate a Montebello sul Sangro, Monteferrante, Liscia e Colledimezzo con l’elezione di Nicola Di Fabrizio, Patrizia D’Ottavio, Antonio Di Santo, Christian Simonetti e Diana Peschi.

A Montebello “Crescere insieme”, la lista di Nicola Di Fabrizio, ha ottenuto 33 voti (78,57%) mentre “Energie nuove”, lista del candidato sindaco Vincenzo Baruffal, ha ottenuto 9 voti (21,43%) e nessun voto è stato espresso per le liste “Sovranisti per l’Italia-L’Altra Italia-civiche”, candidato sindaco Lorenzo Di Luzio, e Forza Nuova-Apf, candidato sindaco Fiore Mastrocola.

“Per Monteferrante”, la lista di Patrizia D’Ottavio, ha ottenuto 52 voti (64,20%) mentre “Alleati per Monteferrante”, lista del candidato sindaco Pietro Massa, ha ottenuto 3 voti (35,80%).

“Tutti per Liscia”, la lista di Antonio Di Santo, ha ottenuto 346 voti (86,93%) mentre “Progetto Amiamo Liscia”, la lista del candidato sindaco Diego Mariani, 46 voti (11,56%) e “Il rinnovo”, la lista del candidato sindaco Francesco Caramia, 6 voti (1,51%).

“Uniti per Colledimezzo”, la lista di Christian Simonetti, ha ottenuto 212 voti (85,48%) mentre “Colledimezzo Bene Comune”, la lista del candidato sindaco Fabio Aldo De Francesco, 36 voti (14,52%).

“Scegliamo Civita”, la lista di Diana Peschi, ha ottenuto 112 voti (51,85%), mentre “Prospettiva comune”, la lista del candidato Salvatore Lucibello, 104 voti (48,15%).