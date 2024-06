Elezioni comunali, tra poche ore i nuovi sindaci

Le urne si sono chiuse ieri sera alle 23 ma, per la concomitanza con le elezioni europee, solo oggi pomeriggio si terrà lo spoglio per le elezioni amministrative.

Si inizia alle 14 e cresce l’attesa anche nei quindici comuni del vastese in cui i cittadini si sono recati alle urne anche per il rinnovo di sindaci e consigli comunali. Spoglio che Cittanet seguirà in diretta a partire dalle ore 15, diretta che si potrà seguire dal link https://www.pescaranews.net/info/spoglio-elettorale .

Sono stati 98 in Abruzzo i comuni in cui si sono tenute le elezioni amministrative, meno di un terzo del totale della regione, per complessive 537 sezioni. Il Comune più piccolo al voto è stato Montebello sul Sangro, nel chietino, in cui gli aventi diritto al voto sono 127.

Cinquanta i comuni della provincia di Chieti che hanno votato per il rinnovo di sindaci e consigli comunali.