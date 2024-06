Europee 2024, i risultati in provincia di Chieti

Durante la notte si sono concluse le operazioni di spoglio relative alle elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo, tenutesi nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 giugno.

Anche in provincia di Chieti è Fratelli d’Italia a far registrare il maggior numero di preferenze con il 33,44% dei voti. A seguire il Partito Democratico che incassa il 20,93%. Terzo posto per il Movimento 5 Stelle con il 13,36% dei voti.

Gli altri partiti: Forza Italia-Noi Moderati 9,17%, Lega 7,85, Alleanza Verdi e Sinistra 5,49, Pace Terra Dignità 2,90, Stati Uniti d'Europa 2,67, Azione 2,14. Libertà 1,09, Partito Animalista-Italexit 0,60, Alternativa Popolare 0,36.

L'affluenza alle urne è stata del 43,57%.