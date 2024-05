Patto dâ€™amicizia tra la Maiella e il Cile

Attenzione alle zone interne e in particolar modo a quelle montane. È il senso della partecipazione dell'assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca a Palena, su invito del sindaco Claudio D'Emilio, per condividere il Patto d'amicizia che lega il comune ai piedi della Majella all'omonimo città in Cile.

"Legame tra queste comunità, così distanti tra di loro, ma con un'anima e caratteristiche comuni. Storie di resilienza, di contaminazione, di apertura verso il mondo seppur ancorati alle proprie radici" ha affermato l'assessore.

"Un legame di amicizia che è un allenamento alla vita in un mondo sempre più globale. Una iniziativa che promuove il territorio, le relazioni d'amicizia e lo scambio culturale tra le giovani generazioni e il mondo della scuola, Tutto questo è l'obiettivo primario della nostra azione politica e amministrativa" conclude l'assessore Magnacca

In rappresentanza della città cilena ha presenziato Marcelo Vasquez Reyes.