Squadre abruzzesi alle finali nazionali DCPS, festa di sport e inclusione

Si sono svolte a Tirrenia le finali nazionali del campionato DCPS, Dipartimento Calcio Paralimpico e Sperimentale della Figc.

Un evento straordinario che ha visto la partecipazione di numerose squadre, pronte a condividere momenti di gioia e sana competizione sportiva.

Per l’Abruzzo hanno partecipato con grande entusiasmo le squadre Asd Lanciano Special e Sofferenti Psichici Percorsi del 1° e 3° livello. Un’occasione unica che ha unito tante persone con disturbi psichici attraverso la passione per il calcio. Tanti anche i tifosi che hanno seguito le gare nel Centro di Preparazione Olimpica, in particolare quelli del gruppo Anxa Rebel di Lanciano che hanno animato i campi con striscioni, fumogeni e cori per tutti i giocatori.

Le emozioni sono state tantissime, culminate nell’incontro con il commissario tecnico della nazionale italiana di calcio, Luciano Spalletti, un momento indimenticabile per tutti i ragazzi presenti.

Il ct ha così commentato durante la festa finale: “Di solito nel mio lavoro bisogna sempre cercare discorsi per motivare i nostri calciatori. Sono certo che se lavorassi con questi ragazzi sarei io ad essere sommerso dalle motivazioni che loro trasferiscono a noi con passione e la gioia!“

Il calcio ha dimostrato ancora una volta la sua straordinaria capacità di unire e abbattere ogni barriera.

Fonte e foto Figc Abruzzo