Poste Italiane: le novitÃ  del progetto Polis

Gianluca Auriti è il giovane direttore dell'ufficio postale di Orsogna, uno dei 31 in provincia di Chieti (82 in Abruzzo) già operativi dopo i lavori del Progetto Polis.

Trentacinque anni, una laurea in Ingegneria Elettronica all'Università Politecnica delle Marche, Auriti lavora in Poste dal 2012, quando fu assunto come operatore di sportello nell'ufficio postale di Guardiagrele, nel suo paese. Prima di arrivare a Orsogna, a novembre 2021, è stato direttore in molti piccoli comuni della provincia di Chieti, tra cui Rapino, Pretoro, San Martino sulla Marrucina, Pennapiedimonte, Palombaro, Pizzoferrato, Miglianico e Piazzano d'Atessa. Tra il 2014 e il 2015 ha maturato esperienza anche come consulente finanziario a Fara San Martino.

E sono proprio i piccoli comuni i destinatari del Progetto Polis, l'iniziativa ideata da Poste Italiane per rendere gli uffici postali nei comuni con meno di 15mila abitanti uno sportello unico per l'erogazione dei servizi della Pubblica Amministrazione. In Abruzzo sono coinvolti 288 uffici postali di altrettanti comuni, di cui 98 in provincia di Chieti con un impatto per 180mila cittadini.

A proposito di impatto, il direttore spiega quello del rinnovato ufficio postale per la comunità di Orsogna. "Devo dire – ammette – che i cittadini hanno accolto con grande favore questa novità e stanno apprezzando la moderna configurazione degli ambienti. L'area dedicata alla sportelleria è caratterizzata da assenza di blindature tra clienti e impiegati e sportelli ribassati rispetto al passato, per facilitare la relazione e agevolare tutti i segmenti di clientela. Anche la sala al pubblico è più confortevole, con la posa di una nuova pavimentazione, un percorso in rilievo per i nuovi arredi e nuove sedute".

I servizi della PA: la novità dei servizi anagrafici. Accanto ad importanti interventi infrastrutturali, il Progetto Polis valorizza gli uffici postali anche in relazione all'offerta di nuovi servizi. Proprio da qualche giorno, nell'ufficio postale di Orsogna è possibile richiedere anche i certificati anagrafici e di stato civile, resi disponibili da Anpr, la banca dati unica del Ministero dell'Interno. Il direttore illustra la novità: "È un bel vantaggio per i cittadini – sottolinea – che possono richiedere questi servizi per sé e per i componenti della propria famiglia anagrafica. Già oggi possono farlo direttamente allo sportello, ma nel prossimo futuro anche in modalità digitale, attraverso un totem che sarà installato nell'area self". Oltre a Orsogna, in provincia di Chieti il servizio di rilascio certificati anagrafici e di stato civile è stato abilitato anche in altri 9 uffici postali (24 in Abruzzo): Casalanguida, Liscia. Mozzagrogna, Orsogna, Rocca San Giovanni, Villalfonsina, Torrevecchia Teatina, Montebello sul Sangro e Piane d'Archi.

I certificati Inps. Inoltre, in tutti i 98 comuni della provincia di Chieti coinvolti nel Progetto Polis è possibile richiedere direttamente a sportello i primi tre certificati INPS: il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello "OBIS M", che riassume i dati informativi relativi all'assegno pensionistico. Per richiedere e ottenere i servizi INPS occorre semplicemente presentare all'operatore di sportello un documento di identità e il codice fiscale. Al termine dell'inserimento dei dati nel terminale, il cliente avrà in pochi minuti la copia stampa del servizio o dei servizi richiesti.

Disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35, la sede di piazza Mazzini a Orsogna di Orsogna è dotata di una sala consulenza per i prodotti di risparmio e investimento e di ATM Postamat, operativo sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24 per il prelievo di denaro contante e per tutte le operazioni consentite. "Nell'ambito dei lavori – precisa il direttore – l'ATM è stato riposizionato nell'area self, collocata in prossimità dell'ingresso dell'ufficio postale. Uno spazio più riservato rispetto alla precedente posizionate, molto apprezzato dai clienti perché garantisce la giusta privacy durante le operazioni di prelievo e comunque accessibile h24".

Il Progetto Polis. L'obiettivo è quello di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese, superare il digital divide, sostenere la crescita delle comunità periferiche rendendo facile ai cittadini l'accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione. Il progetto, finanziato con i fondi nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNNR, permetterà entro il 2026 a Poste Italiane di dare un nuovo volto ai 7.000 uffici postali dei piccoli centri in Italia.



