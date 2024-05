Abruzzo regione a trazione artigianale

"Tra i miei primi atti dal mio insediamento ho predisposto il rifinanziamento per circa 5 milioni del alle imprese artigiane per far scorrere la graduatoria dell'Avviso Artigiani, predisposto dal mio predecessore D'Amario, che prevedeva una serie di misure in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19". Lo ha affermato l'assessore regionale alle Attività Produttive Tiziana Magnacca partecipando all'incontro per i 70 anni di Confartigianato Chieti-L'Aquila.

L'assessore ha annunciato la necessità, anche tenendo conto delle evoluzioni tecnologiche in corso, di rimodulare la legge regionale sull'artigianato (L.R. n. 23/2009) che prevede diverse azioni a sostegno delle imprese artigiane. Purtroppo, essendo quasi tutte solo a carico del bilancio regionale e non essendo state messe a sistema con i fondi di investimento europei, non hanno, finora, trovato una completa attuazione per sostenere le imprese artigiane.

"Una necessità avvertita dal presidente Marsilio è quella in questa legislatura di impegnarsi ulteriormente per un settore che ben identifica l'Abruzzo per restituire il senso identitario e culturale del lavoro svolto dalle attività artigiane della nostra regione" ha commentato Tiziana Magnacca ricordando che nell'ambito del PR FESR Abruzzo 2021/2027 sarà previsto, a breve, un nuovo avviso "Microcredito".

"L''incentivazione della micro-imprenditorialità comporterà necessariamente un importante supporto finanziario a chi avvierà un'attività artigiana, la quale ben si sposa con questa tipologia di sostegno all'autoimprenditorialità per un Abruzzo che si muove anche a trazione artigiana" ha concluso l'assessore regionale alle Attività Produttive.