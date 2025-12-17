Concerto di Natale al Seminario Regionale, la Schola Cantorum “Padre Settimio Zimarino” tra Rinascimento e contemporaneità

La Schola Cantorum Padre Settimio Zimarino di Chieti torna a sorprendere il pubblico con una proposta musicale di grande raffinatezza, affiancando questa volta al coro una formazione orchestrale di strumenti a fiato: la Wind Armonie Ensemble. Un connubio che promette un viaggio sonoro originale, capace di attraversare secoli di storia musicale.

Il Concerto di Natale si terrà sabato 20 dicembre alle ore 18:30 nella suggestiva cornice del Seminario Regionale Pontificio “San Pio X” di Chieti, luogo storico che nel periodo natalizio si carica di un’atmosfera particolarmente raccolta e ispirata. Le volte, gli spazi tradizionalmente dedicati alla formazione religiosa offriranno una risonanza speciale alle sonorità sacre e luminose del programma.

Sotto la direzione del Maestro Gabriele Di Iorio, il percorso musicale si apre con i colori del Rinascimento italiano, attraverso le architetture polifoniche di Giovanni Gabrieli e di Giovanni Pierluigi da Palestrina, autori simbolo del Cinquecento, epoca di equilibrio formale e spiritualità musicale. Si passerà poi alle pagine intramontabili di Johann Sebastian Bach, cuore della produzione barocca europea, per poi attraversare la spiritualità melodica di Lorenzo Perosi, figura centrale della musica sacra italiana del primo Novecento. Si approda, quindi, alla contemporaneità con due compositori viventi tra i più apprezzati in ambito corale: Ola Gjeilo, noto per il suo stile etereo e cinematografico, e John Rutter, maestro delle atmosfere natalizie moderne, entrambi autori viventi molto amati dal pubblico corale moderno. Si concluderà il percorso musicale con una selezione di tradizionali brani delle festività.

Tra storia, innovazione e spirito natalizio, il concerto offrirà un’occasione unica per vivere un’atmosfera intensa e ricca di suggestione in un luogo di grande valore culturale e spirituale, attraverso una musica che unisce epoche lontane in un’unica, armoniosa celebrazione.