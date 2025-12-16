"Le parole e i giorni. Antologie del dissenso e della fratellanza", appuntamento a Lanciano

Giovedì 18 dicembre alle ore 17, presso il Salone Benito Lanci (ex casa di conversazione) in Piazza Plebiscito a Lanciano, si terrà un incontro sul tema “Le parole e i giorni. Antologie del dissenso e della fratellanza”, con il patrocinio del Comune, dell’Associazione Teatro Possibile, dell’Agenzia di scrittura “Scribo”, del C.I.A., Centro Letterario Internazionale Artistico.

Saranno lette pagine da “Non nel nostro nome. Cento poeti italiani in difesa della dignità umana” e da “Chi è Carneade”, pubblicati da Edizioni Mondo Nuovo. Partecipano: l’attore Gabriele Tinari, Rolando D’Alonzo, Marcello Marciani, Massimo Pamio, Remo Rapino.

L’ingresso è libero ed è aperto al confronto con il pubblico.

L’antologia di poesia, curate dall’abruzzese Pamio, autore di una cinquantina di volumi, studioso di letteratura e di arte, contiene una risposta univoca di ben 124 poeti italiani alle guerre che si combattono ancora sul pianeta dopo migliaia di anni di civiltà. La domanda che si pone Pamio nell’introduzione è se la cultura dell’uomo sia un fallimento decretato dalla storia e se forse occorra ripensare struttura e funzione delle società ex novo, oppure, se tutto ciò non basti, se bisogna rinnovare l’individuo.

Nell’antologia dei racconti, ben 37 autori (tra cui molti abruzzesi, Giovanni D’Alessandro, Rolando D’Alonzo, Caterina Falconi, Luisa Gasbarri, Giancarlo Giuliani, Mariaester Graziano, Enrico Maria Guerra, Andrea La Rovere, Dante Marianacci, Massimo Pamio, Anna Maria Pierdomenico, Remo Rapino, Lucia Vaccarella) si sono misurati nel cercare una risposta alla domanda di Don Abbondio “Carneade, chi era costui?” di manzoniana memoria. Le opere indagano nel profondo per stabilire un “tipo” d’uomo, un “carattere” che si presti alla domanda, e che rimanda ad un’identità nascosta nel profondo dell’autore.

Tra i personaggi, Luca Ricatti accenna a uno vissuto realmente, Elena Di Prato, che ha ispirato di recente anche un film, e poi, un isolato e solitario “Carneade” è il frutto dell’immaginazione di… un’Intelligenza Artificiale, che si è prestata al gioco apprezzando molto l’iniziativa! Racconti paradossali, iperbolici, perfino esilaranti su chi sia veramente il singolo, l’individuo, secondo gli scrittori e i non-umani dell’anno 2025.