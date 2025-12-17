Ortona ospiterà la Festa regionale della Polizia Locale

"Sarà la Città di Ortona a organizzare e ospitare le celebrazioni regionali in occasione di San Sebastiano, Patrono della Polizia Locale. È un riconoscimento importante per il nostro territorio e per il lavoro svolto quotidianamente dal Corpo di Polizia locale".

Lo annuncia il sindaco di Ortona, Angelo Di Nardo, dopo aver ricevuto la relativa comunicazione dalla Regione Abruzzo in merito alla ricorrenza, che verrà celebrata il 20 gennaio 2026.

La candidatura del Comune di Ortona è stata ufficialmente accolta dalla Regione, come comunicato dall’assessore regionale alla Polizia Locale, Roberto Santangelo. I festeggiamenti in occasione di San Sebastiano rappresentano un appuntamento di rilievo per la Polizia locale, occasione per valorizzarne il ruolo, rafforzare il senso di appartenenza istituzionale e promuovere i valori di legalità, servizio e vicinanza ai cittadini. Patrono delle Polizie locali, San Sebastiano è simbolo di dedizione e tutela della comunità.

"Ho voluto mantenere personalmente la delega alla Polizia locale – sottolinea il sindaco Di Nardo – perché ritengo questo Corpo un presidio fondamentale di sicurezza, legalità e prossimità sul territorio. Ospitare le celebrazioni regionali di San Sebastiano è per noi motivo di grande orgoglio. I festeggiamenti saranno occasione di confronto, condivisione e riconoscimento del lavoro degli operatori delle Polizie locali di tutto l'Abruzzo, valorizzando il ruolo e il servizio svolto quotidianamente a tutela della comunità e rafforzando al tempo stesso il legame tra istituzioni e cittadini".

"L’intero Comando - afferma il comandante della Polizia Locale di Ortona, Livio Feragalli - accoglie con orgoglio la notizia. Per Ortona sarà un onore ospitare le celebrazioni di San Sebastiano e accogliere istituzioni e rappresentanti delle Polizie locali provenienti da tutto il territorio. In questi giorni inizieremo a definire il programma e i dettagli dell’evento. Saremo all’altezza di questo appuntamento, lavorando in sinergia con l’amministrazione comunale e con la Regione, per garantire un evento all’insegna della professionalità e del valore istituzionale".