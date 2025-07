Al via la la "Rassegna bandistica Città di Atessa"

Torna uno degli appuntamenti storici e più amati dagli atessani. Tre giorni di musica classica completamente gratuiti dedicati alla memoria del celebre musicista e compositore abruzzese, Antonio Di Iorio, figura di riferimento per la cultura bandistica del nostro territorio.

I concerti si terranno in piazza Benedetti, fino al 19 luglio.

Si parte oggi alle 19, con la sfilata lungo le vie del Centro per il consueto avvio della Rassegna. A seguire, la Banda di Noicattaro (Ba) diretta dal maestro Fiorangelo Orsini -una delle bacchette più note d’Italia già direttore delle più prestigiose orchestre italiane e straniere- aprirà ufficialmente la kermesse con un repertorio che spazia dalla classica alla musica pop. Una proposta variegata dedicata sia ad un pubblico di giovanissimi che di adulti.

Venerdì 18 luglio doppio concerto, alle 19 e alle 21, anche per la Banda Città di Lanciano che si esibirà in un repertorio classico che spazia tra Beethoven, Wagner, Bach, Tchaicovsky, Dvorak, Bizet, Vivaldi e molti altri. La pluripremiata Banda “Città di Lanciano”, con oltre 150 anni di storia, è diretta dal Maestro Michele Milone.

Sabato 19 luglio gran finale con l’Orchestra di fiati del Conservatorio Luisa D'Annunzio di Pescara. “La presenza dell’Ensemble di fiati del Conservatorio di Pescara -afferma l’Assessore alla Cultura, Ilenia Tumini - rappresenta motivo di grande onore, non solo per l’elevata qualità artistica, che da sempre contraddistingue le sue formazioni musicali, ma per anche per le future collaborazioni con la Città di Atessa”. L’orchestra è diretta dal Maestro Marcello Martella, artista impegnato sia come direttore che come solista in diverse formazioni cameristiche.