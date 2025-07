Rocca San Giovanni, efficientamento energetico per la scuola di via Paolucci

Efficientamento energetico e relamping per il plesso scolastico di via Raffaele Paolucci per un totale di € 134.935,40.

"Siamo molto soddisfatti perché questo intervento permetterà ai nostri alunni, e a tutto il personale scolastico, di svolgere attività didattica in un ambiente sempre più accogliente e confortevole – spiega l'assessore alla Scuola Carmelita Caravaggio -. Stiamo investendo molto sul settore scolastico perché reputiamo che la scuola sia fondamentale per preparare le future generazioni, e vogliamo farlo anche migliorandone le strutture".

L'intervento previsto per la struttura riguarda la sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitante il volume climatizzato (infissi in PVC), il sistema di illuminazione interna ed esterna degli edifici delle Pubbliche Amministrazioni (relamping con sistema a LED) e altri interventi finalizzati a riqualificare gli edifici per migliorarne le prestazioni energetiche.

"Continua l'impegno dell'amministrazione comunale nel reperimento di economie attraverso la partecipazione a bandi e finanziamenti, risorse da investire sul territorio per migliorarne la fruibilità – commenta il sindaco Fabio Caravaggio -. Il conto termico sulla scuola ne è un chiaro esempio. Alle risorse sovra comunali ottenute dall'inizio del nostro mandato, vanno ora ad aggiungersi anche le disponibilità finanziarie reperite grazie al risanamento del bilancio che, dopo oltre venti anni, torna ad essere in avanzo grazie alla nostra azione amministrativa".

L'assessore ai lavori pubblici Erminio Verì aggiunge: "Un importante intervento pubblico sull'edificio scolastico che porta ad un doppio efficientamento dello stesso, un miglioramento del conto termico grazie alla sostituzione di tutti gli infissi, nonché un risparmio energetico basato su un apposito studio illuminotecnico del relamping. Questa opera va ad aggiungersi agli interventi di riqualificazione ed efficientamento già effettuati sul Palazzo Municipale, nonchè alla messa in funzione dell'impianto fotovoltaico sito sul tetto della scuola".