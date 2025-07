Torna il Lanciano Blues Festival con tre serate d'eccezione

Un weekend dedicato al blues quello in scena da giovedì a sabato prossimi con il Lanciano Blues Festival, alla sua 15ª edizione. Tre serate all'insegna della grande musica, tra sonorità blues, soul e omaggi alla musica italiana d'autore con una serata dedicata a Pino Daniele, in un contesto unico come le Torri Montanare di Lanciano (Ch).

La prima serata, giovedì 17 luglio 2025 alle 21.30 va in scena la Crystal Thomas Band with Horns , ingresso libero. Direttamente dalla Louisiana, Crystal Thomas arriva a Lanciano per incantare il pubblico con la sua voce potente e autentica. Vincitrice del Living Blues Award 2020, Crystal è una delle voci più interessanti del panorama blues contemporaneo.

Con un passato tra gospel, soul e rap, e collaborazioni con artisti del calibro di Lucky Peterson, Crystal fonde tradizione e grinta in un sound che emoziona e coinvolge. Il suo album "Now Dig This" (Dialtone Records) ha conquistato pubblico e critica.

Un concerto imperdibile, gratuito, che celebra la forza e l'anima del blues.

Venerdì 18 luglio 2025 sempre alle 21.30, "Love Songs" – Candlelight Blues Orchestra con la Tromba solista di Adriano Iannucci , ingresso libero.

Un progetto internazionale nato con la Smooth Jazz Symphony Orchestra di Las Vegas, che approda a Lanciano con una formazione speciale. Il concerto, intimo ed elegante, celebra le grandi canzoni d'amore in chiave blues e jazz.

Protagonista della serata il trombettista Adriano Iannucci, originario di Lanciano, che ha già riscosso successo all'estero con il brano "That's All", trasmesso in Germania su ZDF Rundfunk.

Infine, sabato 19 luglio 2025 alle 21.30, Nero a Metà Experience – La musica di Pino Daniele suonata dai suoi musicisti.

Un omaggio sentito e vibrante alla musica del grande Pino Daniele, "Nero a Metà Experience" è molto più di un concerto: è un viaggio emozionante attraverso le melodie e le parole dell'artista napoletano, reinterpretate da chi ha condiviso con lui il palco e lo studio.

Con la direzione di tre storici collaboratori di Daniele – Gigi De Rienzo, Ernesto Vitolo, Agostino Marangolo – il progetto vede sul palco anche Jerry Popolo (sax), Carlo Fimiani (chitarra), Emilia Zamuner, Savio Vurchio e Greg Rega (voci).

Una serata di grande intensità emotiva, per continuare a far vivere l'eredità musicale di uno dei più amati cantautori italiani. Info e biglietti su www.ciaotickets.com e nei punti vendita autorizzati

L'organizzazione è a cura di Musica & Eventi di Maurizio Trevisan. "Dopo qualche anno di stop – commenta Trevisan – torna il Lanciano Blues Festival, punto di riferimento del genere, che negli anni ha visto alternarsi sul palcoscenico di Lanciano ospiti internazionali di assoluta qualità: John Mayall, chitarrista 'padre' di Eric Clapton, Robben Ford e Larry Carlton, solo per citarne qualcuno. Quest'anno, nel suggestivo scenario delle Torri Montanare, vanno in scena tre serate imperdibili tra cui l'ultima, con un omaggio a Pino Daniele, uno dei più amati artisti del panorama musicale italiano".