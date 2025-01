“Ragazzo non pensarci”, il singolo dell’artista abruzzese d’adozione Bruno Sambenedetto

La bellissima Georgiana Gaman ed Alex Gargano inaugurano il nuovo anno regalandoci il singolo: "Ragazzo non pensarci", brano scritto e musicato da Bruno Sambenedetto. Il brano con videoclip è disponibile su Youtube ed ha già ottenuto migliaia di visualizzazioni e apprezzamenti.

È una musica che unisce ritmi urban e neomelodici.

Il tema musicale ricorrente Uaglio' nun ce pensa' denuncia in chiave ironica i mali della nuova generazione nei confronti del futuro e del lavoro, scritta appositamente in dialetto partenopeo perché, quest'ultimo, considerato dall'autore, il modo migliore per esprimere un sentimento e uno stato d'animo particolare grazie al quale ogni cosa prende subito vita perché contrassegnato da un'immediata comunicatività e facilmente comprensibile da tutti.

Questo brano fa parte di un progetto importante di Bruno che sarà realizzato postumo. Un concept album in cui tutte le canzoni affrontano tematiche importanti del nostro vivere sociale. Il progetto musicale è intitolato (S)contro "male sociale" e ne fanno parte i brani già usciti come singoli: "Dove sono gli angeli", "Fredda pioggia d'inverno" e "Children in the storm".

Altri brani di prossima uscita completeranno i temi attuali del nostro vivere sociale.





Molto riuscita la scelta del cantante Alex Gargano, cantante neomelodico napoletano che, con la sua tecnica stilistica e la sua forte personalità sul microfono, è riuscito a mettere le proprie emozioni al servizio del brano attraverso l'immediata comunicatività del testo.

Con Alex Georgiana Gaman che rappresenta il filo conduttore dei brani di Bruno Sambenedetto riuscendo ogni volta, magistralmente, ad interpretarli e ad immedesimarsi nei sentimenti che racconta mettendo in risalto il significato più profondo e più vero delle canzoni di Bruno, in questo brano interpreta brillantemente la parte in italiano in cui racchiude la potenza del messaggio sociale della canzone.







- RAGAZZO NON PENSARCI -

A questo mare che diventa sempre più sporco,

ragazzo non pensarci!

A questa terra che è sempre più rosso sangue,

ragazzo non pensarci!

A questa gente che gira la testa dall'altra parte,

ragazzo non pensarci!

A quell'infame che ha sparato al bambino in mezzo alla strada,

solo per fargli un torto,

ragazzo non pensarci!

Al tempo che non passa e se ne frega,

ragazzo non pensarci!

Ai tuoi occhi che non guardano oltre il muro,

ragazzo non pensarci!

A un lavoro che non ci sta o non ti piace,

ragazzo non pensarci!

A tua madre che lavora e si spezza la schiena,

ragazzo non pensarci!

Alle stronzate che ti dicono questi politici,

ragazzo non pensarci!

A chi ti parla di amore, pace e solidarietà,

ragazzo non pensarci!

Che tanto il pane non c'è,

ragazzo non pensarci!

A quel prete che gira con la scorta della polizia,

che ha detto cose sulla camorra,

ragazzo non pensarci!

A questa canzone che vorrebbe dire tanto,

ma che in effetti non dice niente,

ragazzo non pensarci!

Tu balla la tarantella, mangiati la pizza, fatti una canna,

vivi con le mani in tasca che la vita è più bella!

Ti hanno tolto i sogni e la realtà, ma a te che te ne frega,

ragazzo che ci pensi a fare!