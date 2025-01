Successo inaspettato per la prima edizione della '6/8 Ore di Paglieta'

Al primo colpo ha riscosso l’unanimità dei consensi la 6/8 Ore di Paglieta facente parte del 23° Gran Prix IUTA 2024 di Ultramaratona e del Circuito Ultra Abruzzo su Strada, Sabbia e Trail.

Lo sforzo organizzativo dei dirigenti dell’Asd I Lupi d’Abruzzo è stato coronato da un pieno ed inaspettato successo, condiviso anche dalla Pro Loco di Paglieta del presidente Daniele Di Florio e anche dalll’amministrazione comunale di Paglieta rappresentata dal sindaco Ernesto Graziani e dall’assessore Domenico Di Florio. A dare supporto tecnico anche la UISP settore di attività atletica leggera Abruzzo-Molise con la presenza del responsabile Franco Schiazza.

Tra i vicoli di Paglieta, dove è stato tracciato l’anello cittadino di 1.020 metri, l’impegno degli oltre 230 partecipanti è stato ammirevole ed al tempo stesso estenuante, facendo comprendere come questa tipologia di gara endurance/ultramaratona stia iniziando a coinvolgere una folta schiera di praticanti.

Tanti gli applausi tributati dal pubblico locale a questi specialisti delle lunghissime distanze che, nonostante lo scorrere inesorabile del tempo, sono stati liberi di compiere più volte il percorso a passo agonistico e nel modo in cui hanno ritenuto opportuno con la 6 e la 8 ore, anche su distanze fisse programmate come la 10 e la 21 chilometri.

Con 92 giri all’attivo nella 8 ore, Antonio Zaini del Marathon Club Manoppello Sogeda è riuscito ad avere la meglio tra gli uomini su Matteo Camiscia (Asd Pallano Outdoor – 82) e Donato Caldone (Gruppo Podistico Amatori Teramo – 76). Prima assoluta della 8 ore Francesca Ferraro (Emozioni Sport Team – 90 giri), dietro di lei Elsie Bergamasco Cargniel (Maratonina Udinese – 79) e Maricel Gonda Mendoza (Sabaudia Athletic Club – 68).

Samuele Fabrizio (Passologico) è risultato tra i migliori della 6 ore chiudendo al primo posto con 70 giri, alle sue spalle Davide Ucci (Fidal Runcard – 69) e Simone Fantini (I Lupi d’Abruzzo – 68). Tra le donne si sono messe ottimamente in luce Elena Fabiani (Grottini Team Recanati – 64 giri), Giorgia Cilla (Porto San Giorgio Runners – 61) ed Eusapia Petruzzelli (Maratoneti Andriesi – 60).

Obiettivo primato raggiunto nella versione 10 chilometri per Cosmo D’Orazio (Progetto Running) e Claudia Pasquale (Asd I Lupi d’Abruzzo), così come per Angelo Amoroso (Atletica Civitanova) e Loretta Cianflocca (Podisti Frentani) in quella di 21 chilometri.

Con 47 partecipanti, ad aggiudicarsi la palma di società più numerosa il Marathon Club-Manoppello Sogeda che ha messo le mani sulla definitiva conquista del titolo tricolore di ultramaratona IUTA per il secondo anno di fila.

Comprensibile la soddisfazione dei dirigenti dell’Asd I Lupi d’Abruzzo che hanno curato brillantemente nei dettagli la manifestazione assieme alla Pro Loco (che si è presa cura del pasta party finale) e dell’amministrazione comunale (per l’aspetto della sicurezza sul percorso), facendo scendere il sipario su questa prima edizione che ha portato Paglieta al centro dell’attenzione da parte del movimento podistico nazionale dell’ultramaratona, con l’appuntamento pronto per essere replicato il 27 dicembre 2025.

