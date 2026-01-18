"Le mille vite di Guaranà", il racconto autobiografico di Barteloni in rima baciata

Dopo il successo ottenuto con il romanzo breve "La vipera", Bruno Barteloni si mette a nudo e dà alle stampe il suo racconto autobiografico dal titolo "Le mille vite di Guaranà", contenente versi in rima baciata che narrano peripezie a volte drammatiche, a volte divertenti, che hanno come protagonista l'esuberante giornalista e presentatore televisivo pescarese.

Il volume, composto da 230 pagine illustrate, è un atto di catarsi dell'autore che confida in versi tutte le sue debolezze e mette il lettore nella condizione di immedesimarsi nell'avvincente storia di Guaranà, un soprannome che ha sempre identificato Barteloni come personaggio esuberante, bizzarro e leggero. Un marchio a fuoco che ha segnato la sua crescita professionale nonostante un nutrito bagaglio di esperienze nel mondo dell'informazione e dell'intrattenimento.

Sfogliando le pagine, emergono elementi che vanno ben oltre i pregiudizi e che ritraggono un uomo che ha avuto il coraggio di esporsi pubblicamente e in grado di ammettere i propri errori. Non mancano riferimenti, anche calcistici, alla sua amata Pescara e alla vita mondana che ha caratterizzato gran parte della sua gioventù. Prefazione di Gianni Lussoso, Edizioni Ape. In vendita nelle principali edicole di Pescara, Montesilvano e Francavilla al Mare.