Fossacesia inaugura la Panchina Viola Adriatica: un simbolo di sensibilizzazione sulla fibromialgia

Nel Parco Bucciante di Fossacesia, si è svolta una cerimonia semplice ma intensa per l’inaugurazione della Panchina Viola Adriatica, simbolo di sensibilizzazione sulla fibromialgia, nell’ambito della campagna nazionale “Una Panchina Viola Adriatica – On the Road”, promossa dall’Associazione Fibromialgia Italia OdV (AFI OdV).

Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, assessori e consiglieri comunali, Cristina Verdecchia rappresentante dell’Associazione Fibromialgia Italia OdV, rappresentanti delle associazioni del territorio, il Comandante e il Vice Comandante della Polizia Locale, e Clarissa Cerrone, punto di collegamento tra il Comune e l’Associazione. A fare da cornice all’evento, la partecipazione spontanea di bambini e genitori presenti nel parco, che hanno seguito con attenzione e sensibilità questo momento di condivisione, trasformando l’inaugurazione in un’occasione autentica di comunità.

La panchina, dipinta di viola, colore simbolo della fibromialgia, rappresenta un segno concreto di attenzione verso le persone che convivono con una patologia cronica, complessa e spesso invisibile. Non solo un elemento di arredo urbano, ma un luogo simbolico che invita alla riflessione, all’ascolto e all’empatia.

Nel suo intervento, il sindaco Enrico Di Giuseppantonio, ringraziando l’Associazione Fibromialgia Italia e tutte le realtà coinvolte, ha sottolineato il ruolo fondamentale delle istituzioni nel garantire il diritto alla salute: «Vengo da una formazione politica e culturale in cui la Costituzione rappresenta il fondamento della vita democratica del nostro Paese. In un momento storico in cui la sanità affronta difficoltà complesse e preoccupanti, è indispensabile che tutte le forze politiche e istituzionali lavorino con unità di intenti, senza divisioni, polemiche o contrapposizioni propagandistiche. La salute è il bene più importante della vita e non può essere terreno di scontro: deve essere affrontata insieme, individuando soluzioni concrete ai problemi. L’articolo 32 della Costituzione, che tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività, deve essere la base imprescindibile di ogni scelta pubblica».

Particolarmente toccante la testimonianza di Cristina Verdecchia, che ha ribadito il valore simbolico dell’iniziativa: «Mi auguro che tutte le persone che si siederanno su questa panchina o anche solo la guarderanno possano sentire di non essere sole. Esistono tante altre anime che vivono la stessa condizione. Noi ci siamo, esistiamo».

La Panchina Viola inaugurata a Fossacesia si inserisce nel progetto nazionale “Una Panchina Viola”, nato in occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia, e nel percorso “Adriatica – On the Road”, che unisce simbolicamente le regioni affacciate sull’Adriatico in un messaggio condiviso di consapevolezza, solidarietà e inclusione.

Con questa iniziativa, il Comune di Fossacesia conferma il proprio impegno nel sostenere progetti ad alta valenza sociale, promuovendo informazione, attenzione e vicinanza concreta alle persone affette da fibromialgia e alle loro famiglie.



