"Commemoriamo le vittime di Rigopiano, un richiamo alla tutela e alla sicurezza"

“Continuiamo a ricordare ogni anno le vittime della tragedia di Rigopiano insieme alle loro famiglie ed alle Istituzioni; la memoria dei 29 angeli sia richiamo alla tutela ed alla sicurezza, con la dovuta attenzione anche agli ambienti montani, per rafforzare una cultura responsabile della prevenzione. Difronte a catastrofi naturali, gli assetti dedicati e predisposti devono avere la capacità di reagire in prontezza”; così il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Sen. Isabella Rauti in rappresentanza del Governo, a Rigopiano (Farindola, PE), alla commemorazione delle 29 vittime della valanga -18 ospiti e 11 dipendenti - che il 18 gennaio del 2017 travolse l’Hotel Rigopiano.

“ I 9 anni trascorsi non guariscono il dolore e non diminuiscono il sentimento di vicinanza dell’intero Paese che continua a stringersi intorno ai familiari delle vittime; raccogliersi e riunirsi in ricordo di chi è scomparso non è solo una responsabilità collettiva ma la condivisione di una comunità che resta vicina ai superstiti ed ai familiari delle vittime ”, ha dichiarato Rauti.

“Il Governo partecipa alla cerimonia di commemorazione come sentito gesto di comunione, ribadendo l’impegno ad adottare ed implementare ulteriori misure di prevenzione dei pericoli e di classificazione e mitigazione dei rischi" – ha evidenziato la Senatrice – “ seguendo i principi di precauzione ed investendo sulla formazione“.

“Quel 18 gennaio di nove anni fa, tra i primi ad intervenire in supporto ai soccorritori, ci furono anche le nostre Forze Armate mettendo a disposizione uomini e mezzi – ricorda il Sottosegretario alla Difesa – ed i Volontari della Croce Rossa Italiana, che hanno operato senza sosta insieme agli altri assetti dello Stato. A tutti loro va la nostra incondizionata riconoscenza e la nostra gratitudine per le risposte in prontezza in ogni emergenza”.

"Un profondo riconoscimento"- continua la Senatrice - "va anche al Comitato delle vittime di Rigopiano per la devozione e la costanza con le quali organizzano ogni anno questa commemorazione".

L'11 febbraio è attesa anche la sentenza dell'appello bis, in corso a Perugia, per la vicenda giudiziaria legata alla tragedia.

Il Sottosegretario Rauti, nel maggio scorso, ha rappresentato il Governo anche all’inaugurazione del “Giardino della Memoria”, realizzato con il sostegno della Regione Abruzzo e di donazioni volontarie in memoria delle vittime.