Venerdì 26 settembre 2025, dalle 17 alle 21, presso l’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo “Umberto I”, si svolgerà la manifestazione, patrocinata dal Comune di Lanciano, “Una serata all’Umberto I: tra scienza e conoscenza”.

Sarà un evento speciale, pensato per coinvolgere studenti, famiglie, docenti e l’intera cittadinanza in un’esperienza educativa e partecipativa, per vivere insieme un momento di crescita scientifica, culturale e civile.

L’iniziativa si articola in diversi momenti e attività: laboratori scientifici interattivi per tutte le età a cura di ricercatori esterni altamente qualificati, degli studenti e dei docenti dell’Istituto, per scoprire il lato sorprendente della scienza attraverso esperimenti e attività pratiche; incontri e talk divulgativi sull’alimentazione, a cura della Fondazione Abruzzese per le Scienze della Vita Onlus, di Cuore Sano ETS e dell’IRCCS Neuromed di Pozzilli (IS), per approfondire in modo semplice e stimolante i temi legati al cibo, alla salute e alla sostenibilità; inoltre, sarà allestita una mostra sugli attivisti dei diritti umani, a cura dell’Associazione “Robert F. Kennedy Human Rights Italia”, dal titolo “Coraggio senza confini. Diritti Umani: un sogno universale”, per riflettere sui valori fondamentali quali la dignità, la libertà e l’uguaglianza.