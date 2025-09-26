L'Aido va in scena con "Donazione, musica e poesia"

L'AIDO gruppo intercomunale di Lanciano ODV in occasione della Giornata Nazionale del SÃ¬ alla donazione di organi, tessuti e cellule organizza "Donazione, musica e poesia" con il patrocinio del Comune di Rocca San Giovanni, domenica 28 settembre alle ore 19 nella Sala convegni "A. Colizzi".

L'evento si articolerÃ in tre momenti.

I primi ad entrare in scena saranno Antonio Pisano e Cristiano D'Ippolito che declameranno poesie accompagnati dalla musica di Andrea Castelfranato nello spettacolo dal titolo "Tra le corde delle parole". Seguiranno, i volontari dell'AIDO Lanciano porteranno sul palco le testimonianze di vita. Racconteranno l'esperienza del dono ricevuto, grazie ad un sÃ¬ che ha per sempre cambiato le loro vite. La serata, si concluderÃ con brindisi e buffet. Il fine dell'evento Ã¨ quello di coniugare in diverse forme, dalla poesia alla musica il tema della donazione nel giorno in cui si celebra la giornata nazionale AIDO denominata "Giornata del SÃ¬". Il focus troverÃ il suo apice, nella narrazione del dono massimo quello della vita. Il Presidente dell'AIDO Lanciano parla cosÃ¬ dell'evento che si svolgerÃ : "E' un evento pieno d'arte nelle sue forme diverse. Dalla poesia alla musica, con l'unico filo rosso della donazione. Una serata che troverÃ il suo vulnus emotivo, nelle testimonianze di persone che hanno ricevuto il dono piÃ¹ grande, quello della vita. Aspetto tutti a Rocca San Giovanni per vivere una serata piena di vita."

Il Sindaco di Rocca San Giovanni Dott. Fabio Caravaggio valuta l'Evento come fonte di informazione per la cittadinanza e per tutto il territorio limitrofo su un tema caro all''Amministrazione Comunale. Avvicinare nuove persone alla cultura del dono Ã¨ sempre una conquista; creare un momento in cui, ascoltando poesie e musica, si possono confrontare idee e scambiare opinioni direttamente con chi ha vissuto l'esperienza del dono, costruisce altre basi per la ricerca di nuovi donatori.