Sport e scoperta del territorio con la Granfondo cicloturistica Trabocchi-Maiella

Dopo le positive esperienze delle prime due edizioni, torna la Granfondo Cicloturistica Trabocchi-Maiella, organizzata dall’Asd Moreno Di Biase, con il patrocinio del Comune di Fossacesia, della Regione Abruzzo, del Coni e della Federazione Ciclistica Italiana.

Per domenica 28 settembre si prevede una partecipazione numerosa di ciclisti provenienti da tutta Italia e dall’estero, per un evento che coniuga sport, turismo e scoperta del territorio. Il percorso propone due tracciati: uno breve di 75 km e uno lungo di 111 km, entrambi con due tratti cronometrati in salita. Sono previsti due punti ristoro: il primo presso l’Hotel del Camerlengo a Fara San Martino e il secondo al Social Park di Selva di Altino.

Il programma della manifestazione prevede sabato 27 settembre, dalle 15:30 alle 19:30, il ritiro dei pettorali e del pacco gara presso piazza Fantini a Fossacesia.

Domenica 28, dalle ore 7:00 alle 8:00, si potranno ritirare i pettorali e il pacco gara nel nuovo quartier generale della manifestazione, presso lo stabilimento Supporter Beach, sul lungomare sud di Fossacesia Marina. La partenza ufficiale è fissata alle 8:30.

La giornata offre spunti di interesse e occasioni di partecipazione non solo per i ciclisti, ma anche per famiglie e accompagnatori, che potranno (dalle 9:30 alle 13:30) visitare un villaggio sportivo dedicato a bambini e famiglie, con giochi, attività promozionali, musica e intrattenimento a cura di “Moira Life Experience”. L’arrivo dei partecipanti è previsto intorno alle 13.00, con pasta party gratuito per tutti gli atleti.

“Questa manifestazione cresce ogni anno, e siamo orgogliosi di offrire un evento che promuove il ciclismo e valorizza le bellezze del nostro territorio. È un appuntamento che unisce sportivi, appassionati e famiglie, che non vorranno perdere l’occasione di vivere una festa davvero per tutti e anche in maniera inclusiva” ha dichiarato Moreno Di Biase, ideatore dell’iniziativa.

“Sostenere eventi come la Granfondo significa investire in sport, salute e promozione del territorio. Fossacesia è sempre più meta ideale per il cicloturismo e siamo lieti di ospitare iniziative di qualità come questa” ha commentato Enrico Di Giuseppantonio, sindaco di Fossacesia

A manifestare il plauso all’iniziativa anche il consigliere regionale Nicola Campitelli: “La Regione Abruzzo ha sostenuto questo evento ciclistico perché rappresenta un’opportunità importante per valorizzare lo sport e far conoscere le bellezze della nostra Regione. La manifestazione, che si svolge a Fossacesia, attraversa infatti la Costa dei Trabocchi e le montagne della Maiella, offrendo ai partecipanti un’esperienza indimenticabile e la possibilità di scoprire i paesaggi e i prodotti tipici abruzzesi”.

Per informazioni e iscrizioni è possibile consultare il sito www.granfondotrabocchi-maiella.it o scrivere a dibiasemoreno@gmail.com