Poesie e letture per un messaggio di fratellanza

L'Amministrazione comunale di Paglieta, in collaborazione con il Gruppo per poesia e brani e l'Istituto Comprensivo Benedetto Croce, organizza un incontro dedicato alla PACE, attraverso la lettura di poesie e testi a tema.

L'evento, in programma per sabato 5 alle ore 18:30, nella sala polivalente di Paglieta, si inserisce nel calendario di iniziative culturali promosse in biblioteca, nella sala Polivalente e nel teatro comunale. Sarà un'occasione di riflessione e condivisione, in cui il gruppo culturale proporrà poesie sulla pace e gli alunni delle scuole primarie dell'Istituto Comprensivo B. Croce di Paglieta daranno il loro contributo con letture dedicate.

«L'incontro sulla pace è un'importante occasione per riflettere sul valore del dialogo e della comprensione reciproca – ha dichiarato il Sindaco Ernesto Graziani –. La cultura e la poesia rappresentano strumenti potenti per diffondere un messaggio di pace e fratellanza, valori sempre fondamentali per la crescita di una società più consapevole e unita».

L'Assessora alla Cultura Sandra Cirigliano ha aggiunto: «Siamo felici di coinvolgere i bambini delle scuole primarie, perché crediamo che la pace vada insegnata e vissuta sin da piccoli. Questo evento è un'opportunità per riflettere insieme e dare voce a pensieri di speranza».