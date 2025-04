Fiom: "Apprendiamo con soddisfazione delle stabilizzazioni nell'ex Sevel"

Apprendiamo con favore la comunicazione relativa alla stabilizzazione di 115 lavoratori, di cui 94 staff-leasing in somministrazione presso l'ex Sevel di Atessa e 21 in somministrazione nella FCA Plastic di Atessa.

Questa decisione aziendale rappresenta un segnale positivo, seppur in un contesto ancora complesso, segnato dalla proroga della cassa integrazione, che coinvolge fino a 1.500 dipendenti ed è attualmente estesa fino al 27 aprile 2025.

Tuttavia, non va dimenticato che, negli ultimi anni, l'organico della ex Sevel è sceso, da più di 6000, sotto la soglia dei 5.000 dipendenti.

La stabilizzazione di questi lavoratori, pur senza un incremento del numero complessivo dell'organico attualmente operante, rappresenta un passo significativo verso la tutela dell'occupazione e il riconoscimento della professionalità di chi, già da tempo, opera negli stabilimenti attraverso contratti di staff-leasing. Ciò assume particolare rilievo considerando la forte riduzione del personale registrata negli ultimi anni nella ex SEVEL.

È un riconoscimento importante del valore e delle competenze maturate nel tempo da questi lavoratori, che hanno garantito continuità e qualità nella produzione anche in una fase di grande incertezza per questo settore industriale.

Come FIOM riteniamo essenziale che questa iniziativa sia accompagnata da un piano industriale chiaro sul futuro assetto produttivo e industriale del sito, con l'indicazione oltre che di reali nuovi modelli anche di volumi produttivi futuri. Solo così si potrà garantire una reale stabilità occupazionale, non solo per gli stabilizzati ma per l'intero personale impiegato da anni in queste realtà e anche per le famiglie dei lavoratori e delle lavoratrici dell'intero indotto.

È necessario, inoltre, che l'azienda assicuri investimenti concreti per l'innovazione tecnologica e il miglioramento delle condizioni lavorative dello stabilimento di Atessa sul lungo periodo.

Come FIOM, restiamo cauti e continueremo a vigilare affinché l'azienda fornisca risposte concrete sulle prospettive di sviluppo industriale e occupazionale, nell'interesse di tutti i lavoratori coinvolti e del tessuto produttivo ed economico del territorio e più in generale dell'intera Regione.