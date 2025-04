Fossacesia, continua l'attivitÃ  della Polizia Locale per il controllo dei lavori sulle strade e il rispetto delle concessioni

Prosegue con determinazione l'attività di vigilanza della Polizia Locale di Fossacesia per garantire il rispetto delle concessioni e la corretta sistemazione delle strade, dopo le disposizioni emesse dal Sindaco Enrico Di Giuseppantonio nei mesi scorsi. L'attenzione posta dalla stessa Amministrazione Comunale e dalle Forze dell'Ordine locali mira a risolvere un problema persistente che ha coinvolto diverse zone del comune: la presenza di buche e danni al manto stradale causati da lavori non adeguatamente ripristinati.

Il Sindaco aveva infatti richiamato gli uffici della Polizia Locale a un'azione incisiva, poiché non è più tollerabile che automobilisti, motociclisti e ciclisti si trovino a fare i conti con strade danneggiate, a volte pericolose, per la mancata riparazione dopo interventi non eseguiti a regola d'arte da parte di privati e società pubbliche.

Recentemente, sotto la guida del Vice Comandante Luigi Falco e su disposizione del Comandante Alfredo Ciccocioppo, la Polizia Locale ha effettuato un accurato sopralluogo in via Fonte Antoni, in corrispondenza delle intersezioni con la provinciale Mediana e via Piantonata. Durante l'attività della Polizia sono stati individuati 16 tombini, realizzati per il passaggio della fibra ottica, che presentano evidenti carenze riconducibili a lavori effettuati da una ditta, che non li ha ripristinati correttamente e non ha provveduto a riasfaltare il manto stradale.

A seguito di questa rilevazione, sono stati avviati ulteriori accertamenti per identificare i responsabili del danno e del mancato ripristino della sede stradale. È stato disposto il procedimento per l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente per tali situazioni.

La Polizia Locale di Fossacesia continuerà a monitorare con attenzione il rispetto delle normative relative alla sistemazione delle strade, per garantirne la sicurezza. L'Amministrazione Comunale rimane ferma nell'intenzione di tutelare gli utenti della strada, adottando tutte le misure necessarie per evitare che situazioni simili possano ripetersi.