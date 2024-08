Convegno e Mostra "Herentas/Venere e le sue Sacerdotesse"

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara è lieta di annunciare il convegno e l’inaugurazione della mostra "Herentas/Venere e le sue Sacerdotesse", che si terrà venerdì 2 agosto 2024 alle ore 18.00 presso il Polo Museale Santo Spirito di Lanciano.

L’evento è patrocinato e sostenuto dal Comune di Lanciano e realizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale I Cinque Sensi.

La mostra e il convegno offrono un’opportunità unica per esplorare il culto e la rappresentazione di Herentas/Venere nell’Abruzzo italico. Attraverso un affascinante percorso espositivo, i visitatori potranno ammirare manufatti e testimonianze storiche che raccontano il mondo del pantheon italico, la devozione popolare e il ruolo delle sacerdotesse nell’Abruzzo antico.

Un momento di grande interesse dell’esposizione sarà la presentazione, per la prima volta, di una tegola con iscrizione osca, rinvenuta a San Giovanni in Venere e databile al II-I secolo a.C. Questa tegola, in eccellente stato di conservazione, reca memoria di un vaticinio reso nel tempio e sembra attestare il carattere divinatorio dell’italica Herentas, offrendo uno sguardo affascinante e raro sulla pratica religiosa e la cultura divinatoria dell’epoca.

Il convegno vedrà la partecipazione di esperti e studiosi che approfondiranno i temi legati al culto di Herentas/Venere, arricchendo ulteriormente la comprensione di questo aspetto della storia e della cultura abruzzese.

Ore 18:00 Convegno

SALUTI ISTITUZIONALI

Filippo Paolini, Sindaco di Lanciano

Danilo Ranieri, Vicesindaco e Assessore alla Cultura

Chiara Delpino, Soprintendente

INTERVENGONO:

Andrea R. Staffa, “Gli scavi a San Giovanni in Venere”

Adriano La Regina, “Aeneadum genetrix”

Rosanna Tuteri, Hortus di Venere presso Ocriticum; tracce

Anna Dionisio, Attestazioni di culti femminili nella Corfinio preromana

Amalia Faustoferri, “Cercando Herentas”.

Ore 20:00: Inaugurazione della mostra.