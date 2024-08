Palena tra 'I Borghi più belli d'Italia', sabato la cerimonia

Lo scorso 7 novembre, dopo un iter di candidatura avviato nel 2017, il Comune di Palena è stato ufficialmente accolto nell’Associazione nazionale “I Borghi più belli d’Italia”, che riunisce in un circuito turistico di eccellenza Comuni che si distinguono per l’alta qualità dell’accoglienza turistica, della manutenzione e dello sviluppo.

Sabato 3 agosto la comunità palenese vivrà la cerimonia ufficiale di consegna della bandiera, simbolo dei Borghi più belli d’Italia.

Sale a quota 26 il numero dei centri abruzzesi certificati che fanno parte di questa importante rete nazionale di promozione dei borghi italiani, promozione di un turismo “lento”, immersivo e sostenibile tra patrimonio storico e culturale, natura incontaminata e alta qualità di vita.

Antonio Di Marco, presidente dell’Associazione “I Borghi più Belli d’Italia in Abruzzo e Molise”: Palena conquista un meritato inserimento nel prestigioso club dei Borghi più belli d’Italia, confermando il ruolo importante dell'Abruzzo nell’Associazione Nazionale come la seconda Regione d'Italia in termini di numeri di Borghi certificati. Questo ingresso consentirà a Palena e ai territori confinanti di essere punto di riferimento per l'attività turistica di qualità e dimostra ancora una volta l'impegno necessario per entrare a fare parte del club. Il percorso prevede ben 72 parametri di valutazione, che Palena ha brillantemente soddisfatto, conquistando il suo posto di diritto”.

La manifestazione avrà luogo nel pomeriggio. Si partirà alle ore 14:30 con la visita guidata del centro storico e alle ore 16:00, presso il Castello Ducale si svolgerà l’Assemblea dell’Associazione “I Borghi più Belli d’Italia in Abruzzo e Molise”.

La cerimonia ufficiale di consegna della bandiera avrà inizio alle ore 18:00 nella splendida cornice del Teatro Aventino con gli interventi del sindaco Claudio D’Emilio e dei rappresentanti dell’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”: il presidente nazionale Fiorello Primi e il coordinatore regionale Antonio Di Marco.

A seguire, alle ore 19:30 nella Piazzetta del Rosario, il Maestro Michele Di Toro si esibirà in un concerto che con i suoi linguaggi sarà in grado di creare un filo emozionale tra il borgo, il suo patrimonio e gli spettatori.

Accompagnerà la giornata con canti e musica tradizionale la Compagnia della Pescara.

L’ingresso di Palena nell’Associazione I borghi più belli d’Italia costituisce un prestigioso riconoscimento che consentirà al paese di fruire delle tante e importanti opportunità e iniziative che l’associazione “I Borghi più belli d’Italia” porta avanti da oltre 20 anni in Italia e all’estero – prosegue Antonio Di Marco - per promuovere le bellezze dei centri minori italiani e ampliare la loro visibilità nel mercato turistico nazionale e internazionale. Un marchio culturale e turistico riconosciuto a livello internazionale, considerato anche come un importante indicatore del patrimonio culturale e paesaggistico della nostra Italia. Tra i requisiti che deve avere il borgo per entrare a far parte della rete, fondamentale è quello di possedere un “insediamento o nucleo storico che ha mantenuto la riconoscibilità della sua struttura insediativa storica e la continuità dei tessuti edilizi storici e che presenta consistenti porzioni del patrimonio edilizio in abbandono. Nel caso di piccoli e piccolissimi comuni il borgo oggetto di intervento potrà coincidere con il centro urbano del territorio comunale mentre nelle realtà comunali più grandi per borgo è da intendersi un nucleo storico, prevalentemente isolato e/o separato dal centro urbano e pertanto non coincidente con il centro storico o porzioni di esso”. Far parte della rete dei Borghi è una conferma delle capacità dei piccoli centri di generare economia e di mettere a frutto in modo sostenibile il grande patrimonio di Palena anche attraverso un recupero mirato del centro storico, grazie al quale generare un turismo di ritorno ma anche divenire accoglienti e attrattivi per i nuovi modelli di lavoro digitali e per gli smart worker d’Italia e d’Europa.

Ringrazio il Presidente Fiorello Primi, il Consiglio Direttivo e il certificatore Antonio Luna che hanno condotto un’attenta analisi dei territori candidati, tenendo conto di numerosi fattori e requisiti, come la qualità architettonica, la valorizzazione dei beni artistici e culturali, lo sviluppo, la promozione.. e hanno riconosciuto che anche Palena può fregiarsi del titolo di "Borgo più bello d’Italia". La comunità dei Borghi più belli d’Italia in Abruzzo e Molise è davvero contenta di annoverare un altro borgo certificato nella propria grande famiglia, un nuovo ingresso che contribuisce ad arricchire il valore turistico e culturale delle nostre Regioni, facendo crescere ulteriormente il livello dell’associazione!

Claudio D’Emilio, sindaco del Comune di Palena: Traguardo atteso e raggiunto con orgoglio, attraverso l'attenzione rivolta alla sistemazione del borgo. Sono stati curati alcuni aspetti in modo particolare, come la pulizia, l'illuminazione pubblica, l'offerta ai turisti, che per esempio possono usufruire della transiberiana d'Abruzzo, che fa tappa a Palena. Grande obiettivo raggiunto con un lungo percorso iniziato nel 2017”.