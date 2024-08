Avviati i lavori di bonifica dellâ€™ex discarica comunale nella zona del cimitero

Consegnati i lavori per la bonifica e messa in sicurezza permanente dell'ex discarica comunale, situata dietro il Cimitero capoluogo per un importo dei lavori pari a 1.019.773 euro, finanziato con i fondi FSC 2014/2020.

A darne notizia è il Sindaco di Fossacesia Enrico Di Giuseppantonio che precisa come gli interventi sull'ex impianto comunale, che dureranno circa 182 giorni, riguarderanno la delimitazione dell'area di discarica, la regimentazione delle acque piovane, l'asportazione del materiale inquinante,la realizzazione di opere di sostegno delle parti instabili, il drenaggio perimetrale del corpo dei rifiuti e realizzazione del capping con il quale verrà coperta l'ex discarica.

Ad aggiudicarsi i lavori l'impresa Cericola Srl con un ribasso del 19,57%.

"L'accumulo di rifiuti nell'area è cominciato negli anni 70 precisamente nel 1974 ed è cessata nel 1979 a seguito di un'ordinanza sindacale che ordinava lo stoccaggio dei rifiuti nel sito posto in località Piano Castello. Ora raccogliamo il frutto di un intenso lavoro che abbiamo svolto in questi anni – afferma il sindaco Enrico Di Giuseppantonio – e il risanamento dell'area ci permetterà di poter eseguire dei lavori di rinverdimento della zona che andrà a migliorare gli spazi verdi della città".