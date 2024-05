Al Salone Internazionale del Libro presente anche la scrittrice abruzzese Tonia Orlando

Oggi presso Lingotto Fiere inizia la XXXVI Edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino 2024.

L'Editore Ianieri porterà il libro "Piero Gobetti, un chierico che non ha tradito" della scrittrice Tonia Orlando.

Saranno cinque giorni indimenticabili dediti a moltissimi interessanti incontri, laboratori, palchi e tanto altro con la missione di avvicinare il grande pubblico a libri di ogni genere e con essi Editori che arriveranno da ogni parte d'Italia.

Tonia Orlando vive a Lanciano dove ha insegnato Lettere in un Istituto di Scuola Superiore. Giornalista Pubblicista, coniuga eventi storici con quelli letterari. Scrive articoli su riviste e attraverso lo studio negli archivi si è dedicata alla ricerca del "territorio", che ha esplorato sotto l'aspetto storico, antropologico e artistico-culturale. Approdata alla poesia e alla scrittura per l'infanzia, è stata per queste insignita di significativi riconoscimenti e i suoi scritti sono presenti in numerose antologie.

Il suo libro che verrà presentato nell'ambito di questa bellissima manifestazione presenta pagine intense che ripercorrono le fasi storiche della breve esistenza di Piero Gobetti, un giovane intellettuale che seppe vivere e soprattutto morire per la "libertà". Gli anni che vanno dal 1919 al 1926 segnano l'avvento e il consolidamento del Fascismo e di questi egli sarà uno degli interpreti più veri. Con intelligenza e profonda capacità di analisi riconobbe i cambiamenti politico-sociali che l'Italia stava per affrontare e con essi il declino morale che lui avrebbe fermamente combattuto attraverso le coraggiose pagine di Energie Nove, Rivoluzione Liberale e il Baretti. In modo tutto nuovo seppe intendere il Liberalismo come volontà d'azione, impegno politico, onestà intellettuale, collaborazione con il proletariato della sua Torino, valori questi non negoziabili che fanno di Gobetti una figura moderna e aperta i cui messaggi troveranno, in ogni tempo, il modo di dimostrare la loro sempre viva attualità.

Le grandi biografie la appassionano e di queste riesce, la nostra Autrice cerca di ricostruire le trame più nascoste, specie se dettate da grandi temi.

Ha pubblicato: I racconti del vicoletto (Carabba 2013), Come gli aquiloni(Armando,2016), Sotto un cielo di miele( Tabula Fati (2017), Un angioletto senza ali(Tabula Fati 2017), Il mio tempo(Ed. Tracce 2019),Piero Gobetti, un chierico che non ha tradito (Ianieri Ed.2022) e A te (Carabba Ed.).