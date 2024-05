Una giornata di promozione e inclusione

Sabato 11 maggio la Croce Rossa Italiana - Comitato di Lanciano, celebra i 160 anni di impegno umanitario della CRI in occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.

La Croce Rossa Italiana - Comitato di Lanciano, organizza una giornata dedicata alle attività informative, educative e di inclusione sociale, che si svolgerà sabato 11 maggio dalle 10:00 alle 20:00, presso il Viale delle Rose a Lanciano. L'evento si aprirà con l'inaugurazione della nuova ambulanza destinata al servizio 118, un evento importante per il continuo miglioramento dei servizi di emergenza nel territorio. Successivamente, nel corso della giornata, ci saranno le simulazioni di primo soccorso, che offriranno a tutti la possibilità di apprendere importanti manovre di emergenza. Attività informativa e di promozione alla donazione del sangue. Ci sarà spazio anche per i bambini, per i quali sono previste diverse attività ricreative, come giochi e “truccabimbi”, pensate per rendere piacevole la loro partecipazione. Così come sarà presente uno spazio dedicato ad adolescenti e giovani adulti per affrontare temi importanti come sicurezza stradale e prevenzione delle Malattie Sessualmente Trasmissibili. Saranno inoltre disponibili servizi gratuiti per la misurazione della pressione arteriosa e della glicemia, effettuati da personale qualificato. Una tenda pneumatica e tre gazebo ospiteranno queste ed altre iniziative, rappresentando un punto di riferimento anche per ricevere informazioni sulle attività della Croce Rossa Italiana e del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana.

È da sottolineare che una componente fondamentale della giornata sarà l'inclusione sociale, evidenziando l'impegno della Croce Rossa verso tutte le componenti della società.

Invitiamo tutti i cittadini a partecipare a questa iniziativa per incontrare i concetti di base di una buona prevenzione delle patologie e conoscere meglio le iniziative della Croce Rossa Italiana a favore della popolazione.