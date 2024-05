Urso: Â«Polo di Atessa Ã¨ sicuramente strategico ed Ã¨ un modelloÂ»

«Il polo di Atessa è sicuramente strategico ed è un modello per ciò che va realizzato in altre regioni, un polo europeo in cui vi sono grandi imprese e Pmi». Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a margine dell'Innovation Automotive Forum organizzato dalla Camera di Commercio Chieti-Pescara e dalla Regione Abruzzo.

«Proprio per riconoscere il lavoro fatto dalla Regione Abruzzo per rendere questo polo così competitivo e il lavoro che stanno facendo le aziende - continua Urso - abbiamo deciso di indirizzare il contratto di sviluppo che ci è stato presentato da Stellantis per rendere ancora più competitivo il sito produttivo di Atessa. Mi auguro che altri contratti di sviluppo e accordi di innovazione siano utilizzati anche dalle altre imprese che realizzano prodotti in questo polo così significativo».

(Mst/Adnkronos)

Foto: Adolfo Urso, fonte archivio Ansa