Corto cuircuito ad un quadro elettrico, lievemente feriti due lavoratori

Due lavoratori di una ditta esterna lievemente feriti, alcune piccole ustioni alle dita della mano. È la conseguenza dell’incidente avvenuto questa mattina nello stabilimento Stellantis, ex Sevel.

L’incidente è avvenuto, per le notizie diffusesi nel pomeriggio, per un cortocircuito ad un quadro elettrico su cui i due lavoratori erano impegnati. Sul posto per i rilievi di rito sono giunti in Carabinieri della Stazione di Atessa mentre i lavoratori sono stati medicati sul posto.

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (Rls) Fim-Uilm-Fismic dopo l’accaduto hanno incontrato l’azienda e i responsabili della sicurezza da cui sono giunte rassicurazioni sulle condizioni dei due lavoratori e la notizia che il quadro elettrico è stato immediatamente messo in sicurezza.