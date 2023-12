Accendiamo il Natale

L’amministrazione comunale di Rocca San Giovanni invita tutta la comunità a prendere parte l’8 dicembre alle 18.00 all’evento per l’accensione delle luminarie nel paese, con musiche a tema e brindisi conviviale.

L’Immacolata Concezione è la giornata in cui si entra nell’atmosfera natalizia attraverso l’introduzione di decorazioni natalizie, luci di natale, musiche a tema e brindisi conviviale. Una nuova Immacolata Concezione coinvolgerà i cittadini per trasmettere non solo l’atmosfera natalizia con il seguirsi di attività tradizionali come mercatini ed eventi a tema, ma anche per rafforzare l’identità culturale del natale che negli ultimi anni è sfumata a causa del covid, della crisi economica, e la globalizzazione provocando la perdita di piccole tradizioni costituenti del natale quali il presepe. Al giorno d’oggi i cittadini sono sempre più presi da attività lavorative rendendoli sempre più schiavi di attività lavorative standard, presi da problemi quotidiani, in cui molte persone non riescono a staccarsi dai social tik tok, instagram e facebook, perdendo il loro contatto con la realtà.

Per questa ragione, è indispensabile rafforzare la funzione religiosa, culturale e sociale del Natale attraverso il recupero di piccole tradizioni come il Presepe, la preparazione di piatti tipici, ma anche altre attività ricreative che rafforzano i contatti sociali.