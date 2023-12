Premio Euromediterranea per il Corso di Laurea in Diritto dell’Ambiente e dell’Energia

«È sempre più urgente investire in ricerca, cultura e, soprattutto, nelle nuove generazioni, portatrici, oggi più che mai, di nuovi valori e principi. Da tale consapevolezza nasce la scelta lungimirante di Enzo Di Salvatore, Professore di Diritto costituzionale dell’Università degli Studi di Teramo, di dar vita al primo Corso di laurea in Italia in Diritto dell’ambiente e dell’energia. Un progetto che ha saputo tradurre in realtà la sensibilità dell’Università di Teramo e del suo Rettore, il Professor Dino Mastrocola, istituendo un Corso universitario di taglio giuridico. Si tratta di un corso unico nel suo genere, capace di creare un connubio perfetto tra la classicità delle materie giuridiche e l’innovazione, attraverso un piano di studi altamente specifico. L’obiettivo è quello di formare giuristi specializzati in materia di ambiente e di energia, e cioè nuovi professionisti necessari, ormai, sia sul piano nazionale, sia su quello europeo e internazionale». È questo il testo della motivazione del Premio Internazionale “Sustainability & Excellence Euro Med Awards”, organizzato dalla Fondazione E-Novation e dall’Associazione giornalisti del Mediterraneo, assegnato all’Università di Teramo (unico ateneo in tutta l’area euro mediterranea) per il Corso di Laurea in Diritto dell’Ambiente e dell’Energia che si tiene a Lanciano.

Alla cerimonia che si è tenuta ieri in Campidoglio a Roma hanno partecipato il rettore Dino Mastrocola e il prof. Enzo Di Salvatore, accompagnati dalla prorettrice Angela Musumeci, dalla direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza Emanuela Pistoia, dall’assessore della Regione Abruzzo Nicola Campitelli, dal sindaco di Lanciano Filippo Paolini e dalla consigliera del Comune di Teramo Maria Cristina Marroni. «Questo Governo Regionale guarda al futuro e alle professioni che saranno necessarie per raggiungere, in modo concreto e senza ideologismi, gli obiettivi della transizione ecologica – ha dichiarato l’assessore regionale Nicola Campitelli dopo la cerimonia - l'Abruzzo, amministrato dal presidente Marco Marsilio, è l'unica Regione ad avere questo corso di laurea così innovativo per affrontare le sfide del futuro».

«Il Premio Mediterraneo nasce per costruire e rafforzare i rapporti culturali, linguistici, religiosi, sportivi ed economici tra i vari Paesi del Mediterraneo – sottolinea l’ateneo teramano sul suo sito web - l’edizione speciale del Premio ha individuato personalità che hanno contribuito a determinare svolte nei rapporti tra le varie nazioni, la crescita delle imprese, i miglioramenti sociali, la diffusione della cultura, la convivenza tra gli abitanti del pianeta, le condizioni umane, lo stato delle opere d’arte testimonianza delle millenarie culture che hanno segnato l’evoluzione dell’uomo».