Stefano Angelucci Marino e il teatro: "Chiediamo solo di poter lavorare”

L’attore e regista Stefano Angelucci Marino, sulla sua pagina Facebook, commenta le disposizioni sui teatri chiusi a causa della pandemia: “Siamo fermi, bloccati. Chi fa teatro non può lavorare, spettacoli annullati e stagioni definitivamente compromesse. In Italia il governo prova ad assistere attori e compagnie, ma gli "aiutini" sono davvero poca cosa e, soprattutto, mortificano decine di centinaia di lavoratori che chiedono, al pari di altri, unicamente di poter lavorare.“

A questo proposito lunedì 7 dicembre alle ore 11 il Teatro Stabile d’Abruzzo, su piattaforma Microsoft Teams, presenterà in conferenza stampa on line il nuovo progetto "L'Arte non si ferma" a sostegno delle compagnie teatrali del territorio. Saranno presenti il Presidente del TSA Pietrangelo Buttafuoco e il Direttore Giorgio Pasotti (nella foto).

“Il Teatro del Sangro”, la compagnia teatrale di Lanciano, diretta da Stefano Angelucci Marino dal 1998, presenterà in quell’occasione un nuovo progetto.