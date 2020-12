Il Coni Abruzzo premia i giovani talenti

Per la prima volta una premiazione del Coni Abruzzo (tra le più attese) è andata in onda (diretta Facebook e YouTube) on line. Una cerimonia rivolta agli atleti giovani con maggiori prospettive nazionali e internazionali, la Tutela Talento Atletico.

Un numero enorme di partecipanti, interazioni con tutti, commenti, contributi fotografici e video a supporto, insomma un nuovo modo di comunicare lo sport in emergenza nell’attesa che presto si possa tornare alla normalità.

Nella galleria di foto, alcune istantanee del grande evento social, cui hanno presenziato il numero uno del Comitato regionale Enzo Imbastaro e il direttore della Scuola regionale dello Sport Claudio Robazza.

La premiazione ha preso in oggetto la stagione sportiva 2019, di 16 atleti così suddivisi: 14 premi per atleti che hanno conseguito risultati nelle discipline olimpiche; 2 premi per atleti di discipline non olimpiche. Assegnati premi sulla base di segnalazioni delle società, a atleti residenti in Abruzzo tesserati per società sportive affiliate in Regione, iscritte al registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche del Coni. L’entità del premio: 2500 euro, 60% agli atleti e 40% alle società di appartenenza con l’impegno ad utilizzarli per la valorizzazione tecnica degli atleti stessi.

Premiati per le discipline olimpiche: Vittoria Quoiani (Armonia d’Abruzzo ginnastica ritmica), Samuele Baliva (Centro Taekwondo Celano), Cesare Mancini (Pescara Pallanuoto), Manuela Spica (Asd Gymnasium Scherma), Niccolò Filoni (Asd Nuovo Basket Aquilano), Alberto Di Silvestre (Teate Volley), Ludovica Montanaro (Atletica Gran Sasso), Margherita Cerritelli (Tennistavolo Vasto), Pietro Jan Bellot e Giulia Grilli (Svagamente Asd Vela), Diletta Canonico (Armonia d’Abruzzo ginnastica ritmica), Francesco D’Alessandro (Pugilistica Di Giacomo), Giammarco Donatelli (Atletica Aterno Pescara), Claudia Scampoli (San Gabriele Vasto Volley), Ramses Mucilli (New Dancenergy Asd).

Discipline non olimpiche: Alessio Clementoni (Pattinatori Bosica) e Luca Casagrande (Shaolin Wushu Kung Fu).

I link per rivedere tutto sono sulla pagina Facebook Coni Abruzzo (basta scorrere a ritroso ieri pomeriggio ore 16 a seguire).

O in alternativa su YouTube: https://youtu.be/9b1478gTGh8 e https://youtu.be/ZSgyB5pZ_jo